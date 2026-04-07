INVESTIGAÇÃO

Motorista de ônibus que invadiu rodoviária e deixou duas mulheres mortas na Bahia é ouvido e liberado

O homem deixou o local do acidente e se apresentou à polícia horas após o ocorrido

Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 15:16

Acidente em Itambé Crédito: Reprodução/Redes sociais

O motorista do ônibus que invadiu a rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, se apresentou à polícia e responderá ao inquérito em liberdade. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O homem esteve na delegacia com uma advogada e prestou depoimento na noite de segunda-feira (6), horas após o acidente.

O veículo que ele conduzia invadiu o terminal de Itambé e atropelou pessoas que estavam no local. Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, 51, morreram ao serem atingidas. Outras três pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Os irmãos Danilson Ramos Santana, 42, e Danildo Ramos Santana, 39, tiveram as duas pernas amputadas. Eles são tios de Danyele.

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia 1 de 5

Segundo a Polícia Civil, oitivas e diligências seguem em andamento para determinar o que provocou o acidente. O delegado responsável pelo caso contou que o motorista discutiu com passageiros minutos antes de o ônibus avançar sobre o terminal.

"As informações preliminares são no sentido de que o motorista chegou e o ônibus estava ocupado por alguns passageiros, dois motoristas, que estavam descansando, e um cobrador. Segundo as informações, ele [motorista] teria descido e discutido com algumas pessoas que estavam sentadas, na concepção dele, em uma área irregular", afirmou o delegado Márcio Allan Assunção, em entrevista à TV Bahia.

Depois do desentendimento, o motorista teria dito que não iria estacionar o veículo enquanto as pessoas estivessem naquela posição. "Ele retornou para dentro no ônibus e não sabemos o que aconteceu. É um veículo automático. Aconteceu esse avanço do veículo e, infelizmente, as mortes violentas dessas duas pessoas", acrescentou o delegado.

O motorista do ônibus informou que perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro). A polícia, no entanto, não confirmou essa versão por enquanto.

Segundo a empresa Rota Transportes, responsável pelo veículo, o ônibus funcionava normalmente no momento do acidente, que não teria sido provocado por falha do veículo. "A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo", diz.