Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista de ônibus que invadiu rodoviária e deixou duas mulheres mortas na Bahia é ouvido e liberado

O homem deixou o local do acidente e se apresentou à polícia horas após o ocorrido

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 15:16

Acidente em Itambé
Acidente em Itambé Crédito: Reprodução/Redes sociais

O motorista do ônibus que invadiu a rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, se apresentou à polícia e responderá ao inquérito em liberdade. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O homem esteve na delegacia com uma advogada e prestou depoimento na noite de segunda-feira (6), horas após o acidente. 

O veículo que ele conduzia invadiu o terminal de Itambé e atropelou pessoas que estavam no local. Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, 51, morreram ao serem atingidas. Outras três pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Os irmãos Danilson Ramos Santana, 42, e Danildo Ramos Santana, 39, tiveram as duas pernas amputadas. Eles são tios de Danyele. 

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Danyele Jeniffer Ramos Santana e Janete Silva Oliveira por Reprodução
1 de 5
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução

Segundo a Polícia Civil, oitivas e diligências seguem em andamento para determinar o que provocou o acidente. O delegado responsável pelo caso contou que o motorista discutiu com passageiros minutos antes de o ônibus avançar sobre o terminal.

"As informações preliminares são no sentido de que o motorista chegou e o ônibus estava ocupado por alguns passageiros, dois motoristas, que estavam descansando, e um cobrador. Segundo as informações, ele [motorista] teria descido e discutido com algumas pessoas que estavam sentadas, na concepção dele, em uma área irregular", afirmou o delegado Márcio Allan Assunção, em entrevista à TV Bahia.

Leia mais

Imagem - Empresa descarta falha mecânica em ônibus que invadiu rodoviária e matou duas pessoas na Bahia

Empresa descarta falha mecânica em ônibus que invadiu rodoviária e matou duas pessoas na Bahia

Imagem - Motorista discutiu com passageiros antes de acidente que deixou dois mortos em rodoviária na Bahia

Motorista discutiu com passageiros antes de acidente que deixou dois mortos em rodoviária na Bahia

Imagem - Quem são as vítimas do acidente em rodoviária no sudoeste da Bahia

Quem são as vítimas do acidente em rodoviária no sudoeste da Bahia

Depois do desentendimento, o motorista teria dito que não iria estacionar o veículo enquanto as pessoas estivessem naquela posição. "Ele retornou para dentro no ônibus e não sabemos o que aconteceu. É um veículo automático. Aconteceu esse avanço do veículo e, infelizmente, as mortes violentas dessas duas pessoas", acrescentou o delegado. 

O motorista do ônibus informou que perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro). A polícia, no entanto, não confirmou essa versão por enquanto.

Segundo a empresa Rota Transportes, responsável pelo veículo, o ônibus funcionava normalmente no momento do acidente, que não teria sido provocado por falha do veículo. "A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo", diz.

A Rota Transportes afirma ainda que imagens de câmeras de segurança mostram que o ônibus já estava parado quando o motorista retornou ao volante para aproximar o veículo do terminal.

Mais recentes

Imagem - Polícia conclui inquérito sobre morte de jovem que desapareceu após encontrar traficante em Candeias

Polícia conclui inquérito sobre morte de jovem que desapareceu após encontrar traficante em Candeias
Imagem - Operador do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação no Rio de Janeiro

Operador do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação no Rio de Janeiro
Imagem - Rota de patinetes elétricos em Salvador é ampliada para três novos bairros

Rota de patinetes elétricos em Salvador é ampliada para três novos bairros