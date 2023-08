Padre é sequestrado e assaltado em Cachoeira após ser enganado com pedido de orientação espiritual

Um padre foi sequestrado e roubado em Cachoeira, cidade localizada no Recôncavo Baiano, na madrugada desta quinta-feira (31). A delegacia da cidade já iniciou o trabalho para localizar os autores do crime de extorsão com privação de liberdade.



Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o pároco foi atraído por um homem que lhe pedia orientação espiritual e ao chegar à residência do suposto fiel, foi surpreendido por homens que o obrigaram a ir até o distrito de Belém, na casa de outro padre, em busca de ouro e dinheiro. Os criminosos ainda levaram um veículo de propriedade da diocese, além de cartões de crédito, dinheiro e documentos.