Pai de cigana morta na BA apela ao secretário da SSP: 'Me ajude'

O pai de Hyara Flor, cigana de 14 anos morta em Guaratinga , na Bahia, usou as redes sociais para pedir ajuda ao secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner. Hiago Alves criticou, em vídeo publicado no sábado (15), o que alega ser uma demora nas investigações sobre o caso. Ela foi morta no dia 6 de julho. Até então, ninguém foi preso.

Hyara Flor morreu no dia 6 de julho, com um tiro abaixo do queixo. O pai dela afirma que a filha foi morta pela família do marido da vítima, com quem tinha se casado 45 dias antes.