Painel sobre moda destaca importância do Afro Fashion Day no 1° dia do Scream Festival 2023

Um olhar no local para pensar o global. Foi a partir dessa perspectiva que o painel ‘A sinergia entre o local e o global na indústria da moda’ abordou, na 6ª edição do Scream Festival 2023, os desafios atuais impostos aos profissionais envolvidos no segmento da moda na Bahia e no Brasil diante do fenômeno da globalização. Ocorrido na tarde desta quinta-feira (30), no Foyer Glauber Rocha, o talk contou com a presença do produtor e estilista, Fagner Bispo, com o designer de moda, idealizador e diretor criativo do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, e com a medicação de Luciana Gomes, gerente comercial e de marketing do CORREIO. O trio trouxe o Afro Fashion Day (AFD), projeto de moda do jornal Correio, como um case de sucesso para pensar a moda local.

Na gerência comercial do evento desde 2015, Luciana Gomes destacou a importância do respeito à produção local. “A moda local é respeitada e precisa ser ainda mais. Quando ela entra no cenário de um grande desfile local ou nacional, como acontece no São Paulo Fashion Week (SPFW), isso pra gente é muito bom e importante, porque o Afro é sobre pessoas. Nós trabalhamos para um propósito, que é um para que cada vez mais tenhamos menos racismo”, afirma.

Com mais de 40 anos de carreira entrelaçada à moda, Paulo Borges já esteve em inúmeros desfiles nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália. Segundo ele, a moda produzida nesses países é diferente daquela que é feita no Brasil. Enquanto lá há uma forte valorização da lógica do lucro, no território brasileiro há um movimento voltado para a moda colaborativa, plural – diante da diversidade cultural do país –, mas que carece de incentivos.

Ele aponta que grandes marcas ainda resistem em patrocinar eventos que têm como regra a pluralidade, mas vê a adequação delas como iminente, caso não queiram desaparecer. “Nós estamos construindo uma nova etapa e momento do mundo. O mundo hoje se vê em tempo real, então o externo influencia muito mais o interno. Então, como se conectar? Como escolher? Quais são as verdades? Acho que isso está desafiando todo mundo a se aprofundar. [...] Temos o desafio local de saber jogar. O global está posto, com a bola em campo. Nós é que não sabemos jogar esse jogo”, pontua.

Ainda durante o painel, Luciana Gomes ressaltou a relevância que os eventos nacionais que têm como premissa a diversidade, como o SPFW e o AFD, desempenham para a agregação de valor às produções estilísticas de pequenas marcas artesanais, que passam a serem valorizadas após participação nos desfiles.

No que diz respeito ao Afro Fashion Day, Fagner Bispo, que foi curador do projeto neste ano, acredita que a sinergia e compromisso com a diversidade postos em prática na moda produzida na Bahia podem servir de inspiração para o resto do mundo. “Eu acho que, enquanto evento local, o AFD é muito importante porque acabou se tornando o maior evento de moda de Salvador e maior evento de moda preta do Brasil. Temos um casting de modelos e marcas participantes compostas apenas de afrodescendentes. Nós não vemos iniciativas como essa acontecerem em outros locais. Acho que isso tem potencial de influenciar e a tendência é ganhar o mundo”, diz.

Inovação, criatividade e negócios

Além do painel que tratou sobre moda, o Scream Festival 2023 teve uma programação repleta de discussões inseridas nos eixos temáticos voltados para Comunicação & Marketing, Inclusão e ESG, Diversidades, Transformação Digital, Artes e Economia Criativa Por volta das 9h, a mesa de abertura do evento, no Teatro Gregório de Matos, contou com a presença do prefeito Bruno Reis, que destacou ações municipais para aquecer a economia e a geração de negócios.

“O maior programa social de qualquer governo é a criação de emprego e renda, é o crescimento econômico. E, para isso, precisamos estimular novos setores, aproveitando as nossas potencialidades, a nossa capacidade e vocação. Estamos apostando tudo no segmento da área criativa e de inovação, com a implantação de novos equipamentos”, reforçou Bruno Reis.

A mesa de abertura do evento contou ainda com a presença do diretor superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury; do presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), Lucas Reis; da secretária municipal de Comunicação, Renata Vidal; e do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

Lucas Reis ressaltou que o público que for ao festival vai ter a oportunidade de se atualizar para encarar o mundo dos negócios em 2024. “Nos dois dias, temos painéis e palestras. Além disso, estamos oferecendo oficinas no Teatro Gregório de Matos em duas salas, simultaneamente. Ainda criamos um lounge em frente ao Espaço Cultural da Barroquinha para que haja networking. No Fera, estamos realizando algumas reuniões fechadas, reunindo algumas lideranças e especialistas para criar e fortalecer conexões que coloquem Salvador como lugar central em diferentes assuntos”, frisa.

Pela manhã, no Teatro Gregório de Matos, o evento contou com palestras que discutiram as oportunidades que a Bahia pode ter no campo econômico. Enquanto isso, no Foyer Glauber Rocha, aceleração de startups em Salvador, e o potencial e as diferentes faces da Geração Z foram o assunto da vez. Já no Espaço Cultural da Barroquinha, inovação, diversidade, tecnologia e inclusão foram os temas do primeiro painel. Na sequência, uma palestra sobre como conhecer o consumidor e vender mais reuniu figuras do Marketing para uma troca de conhecimentos na área.

No início da tarde, um dos destaques da programação no Teatro Gregório de Matos foi o painel ‘A indústria da folia’, que reuniu o artista plástico e diretor artístico do Cortejo Afro, Alberto Pitta, Fábio Almeida, da Join Entretenimento e Hunfrey Athaíde, do Grupo Eva para falar sobre a força econômica do Carnaval para Salvador.

No Espaço Cultural da Barroquinha, a importância do tantra e do autoconhecimento sexual foi tema de um dos painéis da tarde. Em seguida, o foco recaiu sobre o painel sobre ‘Jornalismo Popular’, que contou com a presença de Vanderson Nascimento, apresentador da Rede Bahia, Jefferson Borges, da NORDESTeuSOU, e Ana Raquel Copetti, gerente de jornalismo da Rede Bahia.

