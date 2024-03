REFORMA

Paripe ganha novo campo de grama sintética e pista de cooper

O projeto faz parte da requalificação da Arena do Calombão

Publicado em 24 de março de 2024 às 13:26

Bruno Reis participou de inauguração Crédito: Betto Jr/Secom

Os moradores de Paripe e região não terão mais desculpas quando o assunto for atividade física. Neste domingo (24) aconteceu a inauguração do novo campo de grama sintética do bairro, que também ganhou uma nova pista de cooper.

O projeto faz parte da requalificação da Arena do Calombão. A inauguração, que aconteceu na localidade do Alto da Torre, na Rua da Bélgica, contou com a presença do prefeito Bruno Reis, que também entregou à população a reforma de uma quadra poliesportiva.

“No passado, a cidade mal conseguia oferecer serviços públicos, mas hoje avançamos em todas as áreas. Este é um dos maiores e mais bonitos equipamentos inaugurados pela Prefeitura, sendo o 39º campo com grama sintética entregue pela nossa gestão. Vamos chegar até o final do ano com mais de 100 espaços como esses espalhados por toda a cidade. Não há uma localidade que não tenha a nossa marca, mas é especialmente em áreas carentes, como aqui no Subúrbio, que investimentos 86% dos recursos públicos”, destacou Bruno Reis.

Com investimento de R$ 2,3 milhões, os serviços para requalificação da arena foram promovidos pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Houve substituição do piso de barro que existia no campo para colocação da grama sintética, instalação de novos vestiários, novos alambrados, traves e pintura.

Além dessas intervenções estruturais, ainda houve o reforço da iluminação, com ainstalação de mais de 70 projetores e luminárias de LED, colocados pela Diretoria de Iluminação Pública (Dsip) ao redor da Arena do Calombão, permitindo o uso do espaço pela população durante a noite. O investimento foi de cerca de R$ 500 mil.

Preparado para “pegar o baba” com os amigos na manhã deste domingo, José Henrique Bispo, 46 anos, comparou as condições do campo de futebol antes da requalificação. “Agora está tudo uma maravilha. Foi uma obra que não só estimula mais a prática esportiva aqui como também valoriza ainda mais o bairro. Se antes eu já fazia muito gol, com esse gramado sintético haverá mais ainda”, brincou.

Domingo de Ramos

Antes da inauguração da Arena do Calombão, o prefeito Bruno Reis participou da missa campal de Domingo de Ramos, realizada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, na Praça Municipal (Centro).