Parte de teto de shopping em Salvador desaba após vazamento

O gesso de parte do teto do Shopping da Bahia caiu na manhã desta segunda-feira (10), por conta do vazamento de uma tubulação do estabelecimento.



O local foi isolado de maneira imediata. Ninguém ficou ferido com a queda parcial.



Segundo o Shopping da Bahia, houve um problema na conexão da tubulação, que foi imediatamente identificado pela equipe de manutenção, que trabalhou no reparo.



A área foi liberada ainda na manhã de hoje e o shopping não teve funcionamento alterado.