OPORTUNIDADE

Partiu Estágio convoca 2,7 mil universitários para atuar na Bahia

Selecionados devem entrar em contato com órgãos entre 4 e 15 de maio

Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:51

Partiu Estágio Crédito: Ascom/Saeb

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia publicou, nesta sexta-feira (24), a convocação de 2.730 universitários aprovados no Programa Partiu Estágio, referente ao Edital 001/2026. A lista dos selecionados está disponível no site do órgão.

Os estudantes convocados deverão entrar em contato com o órgão onde irão atuar entre os dias 4 e 15 de maio, para obter orientações sobre a entrega da documentação exigida.

Além da divulgação oficial, os selecionados também receberão uma notificação via WhatsApp informando a mudança de status na plataforma BA.GOV.BR. Em seguida, será necessário acessar o portal para conferir prazos e procedimentos.

Esta é a primeira convocação do edital, que prevê um total de 5.874 vagas. Do total anunciado agora, 1.220 estudantes serão alocados em Salvador e 1.510 em municípios do interior. Ao todo, universitários de 180 cidades baianas foram contemplados. Além da capital, Feira de Santana e Vitória da Conquista concentram o maior número de convocados.

Os estudantes irão atuar em 49 órgãos públicos estaduais, com maior concentração nas áreas da educação e da saúde, além do Departamento de Polícia Técnica. Os cursos com mais selecionados são Administração, Pedagogia e Direito.

Criado em 2017 pelo Governo do Estado, o Partiu Estágio tem como objetivo oferecer experiência profissional a universitários na administração pública. Em nove anos, o programa já contratou mais de 20 mil estudantes em todo o estado.

Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos, residir na Bahia, estar regularmente matriculado em curso superior e ter concluído ao menos 50% da carga horária. O programa prioriza estudantes inscritos no CadÚnico e aqueles que cursaram o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais na rede privada.