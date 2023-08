Passageiros relatam arrastão no metrô; CCR diz que houve tumulto

Logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (18), quem estava dentro do metrô, na estação Pirajá, em Salvador, tomou um susto daqueles ao perceber uma movimentação estranha no local. Passageiros relatam que um arrastão ocorreu dentro do transporte público.



Usuários do sistema ficaram em pânico. A informação é que assaltantes entraram na estação Pirajá, levaram pertences nos vagões, e soltaram na estação Bom Juá, conseguindo fugir em seguida.