'Pensei que fosse trote', diz desempregada que ganhou R$ 1 milhão no Nota Premiada

Prêmio milionário. Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

“Ô moço, para de brincadeira”, foi a primeira reação da moradora de Lauro de Freitas ao atender ao telefonema de um auditor da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), na última quarta-feira (5) à noite, e ouvir que ela tinha ganho o prêmio especial de R$ 1 milhão da campanha Nota Premiada Bahia. Em tempos de golpes via celular, quem não desconfiaria de uma ligação assim bem na hora da novela? “Pensei que fosse trote”, lembra. Mas o pessoal da Sefaz-Ba já está acostumado a este tipo de reação, e, orientada a checar no computador o resultado divulgado no site da campanha, ela finalmente foi convencida: tinha mesmo acabado de se tornar uma milionária.

Sorte? Com certeza, mas também resultado de muita oração, garante a felizarda. Desempregada, com problemas de saúde, ela conta ter pedido ajuda a Deus com afinco nos últimos dias, e vê no resultado do sorteio a evidência de que foi atendida.

Até porque não levava muita fé em ser contemplada pela Nota Premiada Bahia: inscrita na campanha desde 2019, jura que só colocava o CPF na nota quando a compra no mercado era de mês e ficava acima de R$ 500, o que obriga o estabelecimento a fazer o registro. Ainda assim não era sempre: “disse mais de uma vez no caixa que isso só servia pro governo saber quanto a gente tá gastando”, conta.

Assim que receber o dinheiro, ela diz que pretende ajudar a família. Planeja também fazer um curso de finanças para aprender a administrar bem o dinheiro. Vai fazer de tudo para manter a discrição sobre o fato de ter sido premiada, evitando assim o assédio de golpistas. E de agora em diante, promete, vai colocar mais vezes o CPF na nota, nem que seja para continuar ajudando as entidades filantrópicas cadastradas em seu perfil.

Sorteio do milhão

Ao todo, concorreram 155,5 milhões de bilhetes gerados a partir de compras com CPF dos participantes, realizadas entre 1° de junho de 2022 e 31 de maio de 2023. A Nota Premiada Bahia conta atualmente com mais de 720 mil participantes inscritos. Os sorteios da campanha, que também distribui mensalmente 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, já premiaram 3.865 pessoas, das quais 2.383 moram na capital, 1.481 no interior e uma fora do estado.

O coordenador da Nota Premiada Bahia, André Aguiar, reforça que a chave para manter em alta as chances de ganhar é sempre colocar o CPF na nota a cada compra realizada. “Quanto mais notas com CPF, mais bilhetes são gerados para concorrer tanto aos sorteios mensais quanto ao especial”, ressalta.

Como participar

Participar é simples, basta estar cadastrado na campanha e incluir sempre o CPF na nota fiscal nas compras realizadas no varejo baiano. Quem ainda não se inscreveu deve fazer o cadastro uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br.