Pescaria em Itapuã rende cerca de 4 toneladas de peixe

"Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer." Esse trecho, da música 'Suíte do Pescador', do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi, parece ter inspirado um grupo de pescadores na praia de Itapuã, em Salvador, na quinta-feira (20), afinal, eles conseguiram regressar das águas com cerca de 1,4 mil peixes presos à rede.



Nativo do bairro, o pescador Carlos Ataíde, de 62 anos, estava entre os sortudos. Segundo ele, os animais, das espécies xaréu e guaricema, não chegaram a ser pesados na hora, já que logo foram divididos com as várias pessoas que tinham ajudado a puxar a rede, chamadas puxadoras. Mesmo assim, o idoso estima uma média de 3 quilos por peixe, o que daria um total de 4,2 toneladas.