POLÍCIA

Pessoas com tornozeleira eletrônica são monitoradas pela polícia durante o Bonfim

Grupo inclui sentenciados e acusados de violência doméstica e familiar com limitação de circulação

Pessoas com tornozeleiras eletrônicas que forem à Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira (16) estão sendo monitoradas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). A Central de Monitoramento de Eletrônico de Pessoas (CMEP) e outros policiais penais realizam essa fiscalização durante a festa.

Aqueles que cumprem medidas cautelares diversas da prisão, sentenciados e acusados de violência doméstica e familiar com limitação de circulação estão sendo observados.

Os policiais penais realizarão o monitoramento dos chamados tornozelados direto da base da Central, localizada no Parque Tecnológico da Bahia. As informações sobre a fiscalização desse público são compartilhadas com equipes da Polícia Civil, que tomará medidas quando houver descumprimento das restrições determinadas pela Justiça.