PM apreende 4,5 mil explosivos irregulares que iriam aos festejos

Cerca de duas mil espadas que seriam utilizadas irregularmente nos festejos juninos no município de Senhor do Bonfim foram encontradas, na madrugada deste domingo (18), por policiais da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Governador Mangabeira. Com esta última apreensão, a unidade retirou mais de 4,5 mil artefatos explosivos de circulação em 2023.



Segundo o comandante da 27ª CIPM, major Alexandre Messias, os policiais empregados na localidade de Sanca, zona rural de Governador Mangabeira, alcançaram um caminhão baú carregado com espadas. O material estava sendo transportado para Senhor do Bonfim.