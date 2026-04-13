CRIME

Polícia acaba com rinha de galos e apreende R$ 150 mil em Salvador

Uma pistola e munições foram apreendidas no domingo (12)

Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:10

Material apreendido em rinha de galo em Salvador Crédito: Divulgação

Uma rinha de galos foi interrompida por policiais militares na localidade do Barro Duro, em São Cristóvão, em Salvador. O caso foi registrado no domingo (12).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento quando foram acionados sobre uma denúncia de evento ilegal envolvendo animais, presença de suspeitos armados e possível tráfico de drogas na rua Boa Esperança.

As guarnições deslocaram para a localidade, onde flagraram diversas pessoas participando da rinha.