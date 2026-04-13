Polícia acaba com rinha de galos e apreende R$ 150 mil em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:10
Uma rinha de galos foi interrompida por policiais militares na localidade do Barro Duro, em São Cristóvão, em Salvador. O caso foi registrado no domingo (12).
De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento quando foram acionados sobre uma denúncia de evento ilegal envolvendo animais, presença de suspeitos armados e possível tráfico de drogas na rua Boa Esperança.
As guarnições deslocaram para a localidade, onde flagraram diversas pessoas participando da rinha.
Cerca de 30 animais foram resgatados na ação. Uma pistola calibre, com numeração suprimida, e cerca de 50 munições foram apreendidas. Também foi apreendida a quantia de mais de R$ 150 mil em espécie. Os envolvidos e todo o material foram apresentados na delegacia para adoção das medidas cabíveis.