Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia acaba com rinha de galos e apreende R$ 150 mil em Salvador

Uma pistola e munições foram apreendidas no domingo (12)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:10

Material apreendido em rinha de galo em Salvador
Material apreendido em rinha de galo em Salvador Crédito: Divulgação

Uma rinha de galos foi interrompida por policiais militares na localidade do Barro Duro, em São Cristóvão, em Salvador. O caso foi registrado no domingo (12). 

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento quando foram acionados sobre uma denúncia de evento ilegal envolvendo animais, presença de suspeitos armados e possível tráfico de drogas na rua Boa Esperança.

As guarnições deslocaram para a localidade, onde flagraram diversas pessoas participando da rinha. 

Cerca de 30 animais foram resgatados na ação. Uma pistola calibre, com numeração suprimida, e cerca de 50 munições foram apreendidas. Também foi apreendida a quantia de mais de R$ 150 mil em espécie. Os envolvidos e todo o material foram apresentados na delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Mais recentes

Imagem - Apostas de Salvador ganham mais de R$ 80 mil na Quina

Apostas de Salvador ganham mais de R$ 80 mil na Quina
Imagem - Salvador vai ganhar bandeirão da Copa que vai ser estendido em rua da Cidade Baixa; veja onde

Salvador vai ganhar bandeirão da Copa que vai ser estendido em rua da Cidade Baixa; veja onde
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiros na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiros na Bahia