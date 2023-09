Policiais receberão até 9 mil por armas de fogo apreendidas na Bahia

Os valores pagos por cada arma de fogo apreendida na Bahia foram reajustados segundo decreto publicado na edição deste sábado (16) do Diário Oficial do Estado (DOE). Os novos valores terão acréscimo de 50%, em média.



Na nova tabela, a apreensão de revólveres passará de R$ 1.200 para R$ 1.800; de pistolas e espingardas de R$ 2.400 para R$ 3.500; e de fuzis de R$ 6 mil para R$ 9 mil.



O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou que, em 2023, as forças de segurança já apreenderam pouco mais de quatro mil armas de fogo no estado.