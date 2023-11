Porteiro é agredido com socos em condomínio em Vitória da Conquista

O porteiro de um condomínio em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foi agredido a socos pelo pai de um morador no último sábado (18). Em imagens feitas por câmeras de segurança, é possível observar o momento em que o agressor entra na sala do funcionário e, após uma breve discussão, começa a agredi-lo.



Segundo a Polícia Civil, a vítima registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Territorial. A polícia afirma ainda que solicitou a câmera de imagens do condomínio e que depoimentos serão coletados para apuração do fato.