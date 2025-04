SALVADOR

Praça em Cajazeiras V passa por revitalização de R$ 1,8 milhão e é entregue à população

Segundo Bruno Reis, gestão já entregou mais de 650 praças

A Praça Herculano Menezes, um dos principais pontos de encontro de Cajazeiras V, foi completamente revitalizada e entregue à população na noite desta quarta-feira (2). A reforma trouxe novos equipamentos e infraestrutura, incluindo nove quiosques, duas quadras poliesportivas, academia ao ar livre, parquinhos e iluminação em LED. A obra, realizada pela Prefeitura de Salvador, contou com um investimento de R$ 1,8 milhão. >

A cerimônia de inauguração reuniu moradores da região, que celebraram as melhorias no espaço. O prefeito Bruno Reis destacou a importância da requalificação, ressaltando o compromisso da gestão em recuperar áreas de lazer na cidade. "Já são 652 praças construídas ou reformadas. Aqui temos uma estrutura completa para oferecer mais qualidade de vida à população, com espaços para crianças, idosos e comerciantes", afirmou.>