SALVADOR

Praça no Cabula VI ganha parque infantil e espaço para cães

A Praça Carlos Terena, localizada na Rua Teódulo Albuquerque, no Cabula VI, foi reformada. O espaço, que era alvo de queixas dos moradores pela falta de iluminação e derrubada irregular de árvores, ganhou nova iluminação em LED e outros equipamentos para a população.

Além das novas lâmpadas, o local, que possui 1.300 m², também passa a contar com parque infantil, academia de ginástica, espaço para pets e nova pintura. O investimento das obras foi de R$ 285 mil.

“Esse espaço conta com uma área para crianças, com a Casa de Tarzan e gangorra, e também com um espaço para que os idosos possam passear e fazer suas atividades de saúde. Então, aqui é um espaço completo, uma praça de lazer, um excelente local de contemplação perto da natureza, que a população recebe neste momento”, disse o secretário de Manutenção da Cidade (Seman), Lázaro Jezler Filho.