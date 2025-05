ATENÇÃO

Prazo para regularizar situação eleitoral termina no próximo dia 19; veja como fazer

Na Bahia, mais de 260 mil eleitores correm o risco de ter o título cancelado



Tharsila Prates

Agência Brasil

Publicado em 7 de maio de 2025 às 18:36

Regularização do título de eleitor Crédito: Antonio Augusto/ Ascom/ TSE

Os eleitores de todo o país que estão com pendências com a Justiça Eleitoral têm até o dia 19 de maio para regularizar a situação e evitar o cancelamento do título eleitoral.>

O prazo vale para quem não votou por três turnos consecutivos, não justificou a ausência na votação e não pagou as multas por ter deixado de votar.>

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 5,1 milhões de eleitores brasileiros estão nessa situação. Na Bahia, mais de 260 mil eleitores correm o risco de ter o título cancelado.>

Além do cancelamento do título pela Justiça Eleitoral, a medida pode levar ainda a outras restrições, como não conseguir tirar passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em instituição pública de ensino e tomar posse em cargo público após ser aprovado em concurso.>

Como regularizar>

O serviço de regularização é feito presencialmente nos cartórios eleitorais, pelo site da Justiça Eleitoral na internet ou pelo aplicativo e-Título.>

Eleitoras e eleitores podem consultar se estão com pendências na Justiça Eleitoral pelos seguintes canais: site do TRE-BA, aplicativo e-Título (disponível gratuitamente para Android e iOS) ou pelo telefone (71) 3373-7000. A consulta também pode ser feita presencialmente em um cartório eleitoral ou nos postos da Justiça Eleitoral.>

Em Salvador e no interior do estado, o serviço está disponível nos Cartórios Eleitorais, nos postos descentralizados da Justiça Eleitoral e nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Na capital, também é possível ser atendido na Central de Atendimento ao Público, na sede do TRE-BA, localizada no CAB.>

As multas eleitorais pela ausência nas votações devem ser pagas por meio de boleto, Pix ou cartão. O processamento do pedido de regularização pode ser acompanhado eletronicamente. Somente após o pagamento, será possível concluir a regularização e evitar o cancelamento definitivo do título.>

O cancelamento não vale para títulos de eleitores maiores de 70 anos, de 16 e 17 anos e de pessoas analfabetas, pois o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para essa parcela do eleitorado.

Estatísticas >

Segundo a Justiça Eleitoral, a maioria de eleitores faltosos é homem (58%). Quanto ao grau de instrução, o maior número de pessoas com o título irregular corresponde a quem não completou o ensino fundamental (30,33%). >

Já por faixa etária, os jovens de 25 a 29 anos lideram a lista de faltosos. No caso das pessoas que usam o nome social no título, mais de 3 mil estão em situação irregular, e, entre os eleitores com deficiência, mais de 39 mil não estão em dia com a Justiça Eleitoral.>

Não caia em golpes>

É importante lembrar que os serviços da Justiça Eleitoral, inclusive os referentes à consulta da situação eleitoral, os procedimentos de regularização do título e a emissão da Certidão de Quitação Eleitoral são totalmente gratuitos. Se você receber alguma mensagem cobrando por tais serviços, é golpe, alerta a Justiça.>