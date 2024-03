TOLERÂNCIA

Prefeitura e representantes de terreiros discutem melhorias para as religiões de matriz africana

Salvador tem 1,2 mil terreiros de candomblé cadastrados junto à Secretaria de Reparação (Semur). Ciente da importância histórica, cultural e religiosa que os povos de matriz africana representam para Bahia, a Prefeitura realizou uma reunião envolvendo 100 líderes de terreiros registrados na Semur para discutir uma série de ações e benefícios que irão contemplar o segmento religioso. O encontro foi realizado nesta quinta-feira (29), no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro.

Para o coordenador de Ações Transversais da Semur, Eurico Alcântara, o diálogo entre a Prefeitura e líderes religiosos tem sido muito produtivo. "Vamos começar garantindo a reforma de pelo menos 50 terreiros. Esse encontro de hoje é para orientar as lideranças e saber quais as demandas que cada Casa possui", frisou.

De acordo com Alcântara, a gestão municipal tem tido um olhar muito sensível para as religiões de matriz africana da cidade. "Temos discutido alguns pontos importantes, inclusive a possibilidade do Projeto Morar Melhor, que hoje é focado em casas carentes, possa também contemplar os terreiros", pontuou.

Mãe Diana D’Oxum, sacerdotisa do Terreiro Ilê Axé Ewa Omin Niré, no bairro de Cassange, foi uma das participantes do evento. Durante a reunião, a ialorixá fez questão de lembrar que muitas benfeitorias têm sido realizadas para melhorar a vida do povo de santo, a exemplo da isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). A capital baiana, ao todo, possui 182 templos religiosos locados sendo beneficiados com a imunidade tributária.