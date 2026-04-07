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Prefeitura na Bahia distribui peixe estragado e refaz entrega após denúncias de moradores

Prefeita culpou fornecedores e disse que distribuição foi suspensa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 14:01

Moradores denunciaram condições do peixe dna cidade
Moradores denunciaram condições do peixe dna cidade Crédito: Reprodução

Moradores da cidade de Gandu, no sul da Bahia, denunciaram que o peixe distribuído na Semana Santa pela prefeitura estava estragado. A entrega dos alimentos foi suspensa após as reclamações. A gestão municipal culpou os fornecedores e informou que uma nova carga foi encomendada. 

Os moradores que receberam os peixes em más condições publicaram vídeos relatando a situação. "O peixe já veio podre. Virando lama gente. Isso é peixe que se dá para ser humano? Se soubesse que estava assim, não ia nem pegar", denunciou uma moradora. 

Em vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita Daiane Santana (Avante) justificou a situação. "A nossa equipe detectou que o peixe não condizia com o contratado e tão pouco com o que esperávamos entregar para a nossa população. De imediato, mandei suspender a entrega e foi realizado o pedido de uma nova carga, uma nova carga de corvina que é o peixe que entregamos anualmente ao longo destes nove anos", informou. 

A prefeita disse que a nova remessa chegou no dia seguinte à cidade e que a prefeitura mudou a logística para entrega domiciliar. “Desta vez, iremos fazer a entrega nas residências. Todos os bairros contemplados serão visitados por nossa equipe”, disse. A entrega foi retomada na sexta-feira (3). 

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