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Prefeituras-bairro de Salvador vão oferecer serviços eleitorais a partir da semana que vem; confira

Veja quais serviços serão oferecidos nas unidades

Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:25

Acordo de cooperação técnica foi firmado nesta terça-feira (7) Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

As dez prefeituras-bairro de Salvador passarão a funcionar como postos avançados de atendimento eleitorais a partir da semana que vem. Serão oferecidos serviços como emissão de segunda via, revisão e transferência do título, recadastramento biométrico, justificativa eleitoral, consulta de débitos e emissão de certidões. A medida faz parte de um acordo de cooperação técnica firmado entre a Prefeitura e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

A iniciativa começa a funcionar nas unidades administrativas de Itapuã, Cajazeiras, Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cidade Baixa, Barra/Pituba, Cabula/Tancredo Neves, Pau da Lima, Liberdade/São Caetano e Valéria. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Durante a solenidade de assinatura do termo, realizada na sede do TRE-BA, nesta terça-feira (7), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou que a proposta reforça a política de descentralização dos serviços públicos. Ele explicou que a criação das prefeituras-bairro reduziu a necessidade de deslocamento da população até o centro da cidade, incorporando, ao longo do tempo, parcerias com outros órgãos públicos.

“Firmamos esse convênio com o TRE-BA em 2024 e, naquela ocasião, houve uma redução de filas na busca por atendimentos eleitorais. A gente sabe que é comum, nesse período, que haja uma procura maior por esses serviços. Com as Prefeituras-Bairro, o cidadão não precisa gastar transporte para vir para a sede do tribunal. A gente sabe a dificuldade que as pessoas têm, sobretudo as mais carentes, de terem recursos para se deslocar pela cidade”, explicou Bruno Reis.

Segundo dados do TRE-BA, Salvador conta atualmente com quase 2 milhões de pessoas aptas a votar. Pouco mais de 100 mil cidadãos, no entanto, precisam regularizar o título eleitoral. Para o presidente da Corte, desembargador Abelardo da Matta, a parceria com a Prefeitura renova uma experiência considerada bem-sucedida nas últimas eleições municipais.