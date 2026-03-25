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Prejuízo de R$ 145 mil: Três homens são presos por roubo de cargas no interior da Bahia

Um caminhão e parte da carga roubada foram recuperados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:45

Três homens são presos por roubo de cargas no interior da Bahia
Três homens são presos por roubo de cargas no interior da Bahia Crédito: Polícia Civil

Três homens, de 21, 23 e 32 anos, foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (25), por roubo de cargas, no município de Ubaitaba, no interior da Bahia. Um caminhão e parte das mercadorias - avaliadas em R$ 145 mil - foram recuperados.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram para o local utilizado para ocultação dos veículos e transbordo das mercadorias, situado em uma área rural próxima à BR-330.

No local, os policiais localizaram um caminhão que havia sido roubado horas antes. Foram recuperadas parte de uma carga de feijão e outra composta por utensílios domésticos e materiais plásticos.

Os roubos ocorreram durante a madrugada desta quarta, quando motoristas foram interceptados por homens armados e mantidos sob restrição de liberdade enquanto as cargas eram subtraídas. Os suspeitos têm passagens pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Os presos foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante. Eles responderão pelos crimes de roubo com emprego de arma de fogo e associação criminosa, permanecendo custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Bahia Crime Polícia

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