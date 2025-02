LEÃO À VISTA

Preparação antecipada facilita declaração do Imposto de Renda

Especialista alerta sobre principais erros que levam o contribuinte à malha fina; confira

Com a proximidade do período para declaração do Imposto de Renda, a organização antecipada pode fazer toda a diferença para evitar contratempos, incluindo cair na malha fina. A principal vantagem de se planejar é reduzir riscos. Além disso, ao se organizar com antecedência, há mais tempo para corrigir qualquer inconsistência. >