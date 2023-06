Procura por testagem de IST cresce no 2° dia de folia na Bahia

Crédito: Dóris Queiroz/ SAÚDE GOVBA

Os sete postos de testagem de infecções sexualmente transmissíveis (IST) montados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) para o período de São João têm atraído a atenção do público nos sete municípios em que foram instalados. Na segunda noite de festejos juninos, na sexta-feira (23), foram realizados 2.732 exames para detecção rápida de HIV, Sífilis, hepatite C e hepatite B. Na noite anterior, haviam sido 2.064 testes.



No total, 58 testes foram positivos, sendo 48 para sífilis, seis para HIV e quatro para hepatite C. As unidades estão instaladas em Amargosa, Cachoeira, Irecê, Ibicuí, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Senhor do Bonfim.

Além dos testes, nos postos estão sendo realizadas as profilaxias pré e pós exposição (PrEP e PEP) e também um trabalho educativo com distribuição de material informativo e de preservativos masculinos e femininos. Foram entregues 388.976 unidades, sendo 350 mil nas ações nos municípios e 38.976 nos postos de testagem.

"Acreditamos que as ações de testagem de IST dentro das festividades de sete dos principais polos juninos do Estado contribuem efetivamente para quebrarmos o ciclo de transmissão dessas infecções. Por isso, convidamos a população a vir realizar esses exames. É bem rápido e deixa o São João muito mais seguro", afirma a secretária da Saúde do Estado Roberta Santana.

O resultado dos testes sai em aproximadamente 20 minutos. Todas as pessoas que têm testes positivados são orientadas em aconselhamento nos próprios postos e já saem com encaminhamento para início do tratamento.

Além dos postos de testagem, a Sesab montou em Salvador três módulos de saúde para assistência, um no Pelourinho, um em Paripe e outro no Parque de Exposições. Entre sexta-feira e a manhã deste sábado (24), foram 111 ocorrências no total, sendo 26 no Pelourinho, 72 no Parque de Exposições e 13 em Paripe.

Queimados

Unidades de referência para o atendimento de queimados, o Hospital Geral do Estado (HGE), o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) e o Hospital do Oeste (HO), em Barreiras, além do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, tiveram suas equipes reforçadas para atender ao crescimento da demanda por atendimento no período do São João.

Entre a sexta-feira e a manhã deste sábado, foram 31 atendimentos de queimaduras por fogos de artifício e de lesões por explosões de bombas, sendo 27 no HGE e quatro no HRSAJ.