Professor da Uesc morre em acidente de moto na BR-415

O professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) João Vargas Leal Junior, de 53 anos, morreu por volta do meio-dia desta sexta-feira (8) durante um acidente de trânsito na BR-415, entre Itabuna e Ilhéus, no Sul da Bahia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta pilotada pelo professor bateu de frente contra um caminhão. Ele morreu na hora.



João Vargas foi admitido na Uneb em 2002 e depois foi transferido para Uesc 2010, onde ocupava o cargo de professor assistente. Ele era lotado no Departamento de Ciência da Jurídica.