CALOTE

Turista é detido em Itapuã após se recusar a pagar conta e desacatar policiais

Suspeito precisou ser contido por policiais antes de ser levado à delegacia

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 09:28

Um turista de origem nigeriana foi detido na noite desta sexta-feira (3), em um restaurante no bairro de Itapuã, nas proximidades do farol, em Salvador. O homem foi acusado de consumir produtos e se negar a pagar a conta.

Ao ser abordado pelos policiais no local, o suspeito teria apresentado comportamento alterado e agressivo. De acordo com a ocorrência, o turista proferiu insultos contra os policiais, além de funcionários do estabelecimento e clientes que presenciaram a cena.

Diante da resistência e do desacato, os militares precisaram conter o homem, que foi imobilizado e retirado do local. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas.