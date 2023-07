Projeto com biblioteca chega ao terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador

Escola vai receber espaço com biblioteca. Crédito: Divulgação

Um novo espaço de leitura com acervo de 1,2 mil livros será inaugurado neste sábado (29) na Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos e na Biblioteca Maria Stella Azevedo Santos, que funcionam no terreiro Ilê Opô Afonjá, em São Gonçalo do Retiro, em Salvador.



A novidade é fruto do projeto internacional Biblioteca de Los Sueños, que chega à instituição como uma realização da CEC Brasil e patrocínio da Dow, via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução. A unidade da capital baiana é uma das duas instituições brasileiras selecionadas para receber a ação no ano de 2023, sendo a outra em São Paulo.

A iniciativa passa a beneficiar cerca de 260 estudantes, do Ensino infantil ao Fundamental I e II, que irão contar com um espaço de convivência e leitura na escola, com títulos de autores brasileiros em língua espanhola ou bilíngues, além de livros da literatura local, mundial e sobre sustentabilidade. O acervo agrega obras centradas na temática afro-indígena e dialoga com a preservação da identidade afrodescendente, indo ao encontro da filosofia da instituição, que aborda conhecimentos do candomblé e o respeito à pluralidade étnico-cultural no seu processo de ensino aprendizagem. O novo acervo será dividido entre a escola e a biblioteca.

A Biblioteca Ikojppo Ilê Iwe Axé Opô Afonjá, também chamada de Biblioteca Maria Stella Azevedo Santos, foi fundada em 1996 e mantém, além do ambiente religioso em si, outros espaços de formação, preservação e difusão da memória e identidade afrodescendente no Brasil, tendo ainda um acervo de produções de dissertações e teses de filhos do próprio terreiro. O empenho de Mãe Ana de Xangô de comemorar os 27 anos de uma biblioteca instalada em um terreiro de candomblé traduz a necessidade de continuar a congregar leitores e demonstra a importância de bibliotecas comunitárias no cotidiano de quem habita e visita o local.

"Na condição de ialorixá, a implantação do Projeto Biblioteca de Los Sueños na Biblioteca Comunitária Ikojppo Ilê Iwe Axé Opô Afonjá e na nossa Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos é muito importante para nosso Egbé e comunidade do entorno de São Gonçalo do Retiro e Cabula. A experiência de implementação da biblioteca nas dependências do terreiro é fundamental no reforço de políticas públicas com organizações governamentais e não governamentais para o apoio às bibliotecas comunitárias nos diversos espaços, e principalmente em terreiros de candomblé, estimulando a leitura e acesso a livros, também com o objetivo de preservar e difundir conhecimentos e história dos africanos no Brasil”, afirma Mãe Ana de Xangô.

A gestora da escola, Irailds Nascimento, que também é Egbomi do Ilê Axé Opô Afonjá, celebra a novidade. “Recebemos com muita alegria a Biblioteca de Los Sueños na nossa escola. Ampliar espaços de leituras negras é resgatar memórias, entrelaçar e disseminar culturas através de acervos identitários afrocentrados. É permitir às crianças negras mais leituras, conhecimento e uma educação antirracista. Agradecemos o presente com um abraço Ubuntu e olhar afiado para combatermos toda prática racista, desmarcando sempre a frase de Obá Biyi (Mãe Aninha): ‘Eu quero ver meus filhos com o anel nos dedos aos pés de Xangô’, fortalecida na flecha certeira de Odé Kayodê (Mãe Stella) quando nos disse: ‘O que não se registra o vento leva’. E assim, registramos mais uma vez nossa luta pela equidade social”, diz.

“Essa unidade do Biblioteca de los Sueños promove a diversidade literária, fortalecendo a identidade e ampliando as vozes da comunidade literária negra, construindo assim pontes para um mundo mais igualitário e inclusivo”, afirma Kaline Vânia, diretora administrativa da CEC Brasil.