INCLUSÃO

Projeto em Salvador oferece capacitação gratuita para empreendedoras negras

Iniciativa Dendê das Pretas terá formação em gestão empreendedora, desenvolvimento socioemocional e educação antirracista no Terreiro Casa Branca, no Engenho Velho da Federação

Miro Palma

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:21

Rita Sacramento, Carla Pita e Taty Dendê estarão presentes no evento Crédito: Divulgação

Mulheres negras de Salvador terão acesso gratuito a uma formação voltada para fortalecimento de negócios e geração de renda a partir deste domingo (17). O projeto Dendê das Pretas, realizado pela Associação Brasileira de Capoeira, Educação, Artes e Esportes Dendê de Aro Amarelo, oferecerá atividades de gestão empreendedora, desenvolvimento socioemocional e educação antirracista.

A iniciativa foi contemplada em edital da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) e conta com apoio de organizações ligadas à cultura e ao fortalecimento feminino. A aula inaugural acontece às 9h, no Espaço Cultural Vovó Conceição, no Terreiro Casa Branca, no Engenho Velho da Federação.

SERVIÇO:

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 9h