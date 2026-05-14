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Projeto em Salvador oferece capacitação gratuita para empreendedoras negras

Iniciativa Dendê das Pretas terá formação em gestão empreendedora, desenvolvimento socioemocional e educação antirracista no Terreiro Casa Branca, no Engenho Velho da Federação

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:21

Rita Sacramento, Carla Pita e Taty Dendê estarão presentes no evento
Rita Sacramento, Carla Pita e Taty Dendê estarão presentes no evento Crédito: Divulgação

Mulheres negras de Salvador terão acesso gratuito a uma formação voltada para fortalecimento de negócios e geração de renda a partir deste domingo (17). O projeto Dendê das Pretas, realizado pela Associação Brasileira de Capoeira, Educação, Artes e Esportes Dendê de Aro Amarelo, oferecerá atividades de gestão empreendedora, desenvolvimento socioemocional e educação antirracista.

A iniciativa foi contemplada em edital da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) e conta com apoio de organizações ligadas à cultura e ao fortalecimento feminino. A aula inaugural acontece às 9h, no Espaço Cultural Vovó Conceição, no Terreiro Casa Branca, no Engenho Velho da Federação.

SERVIÇO: 

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 9h

Local: Espaço Cultural Vovó Conceição - Terreiro Casa Branca Avenida Vasco da Gama, 463, Engenho Velho da Federação.

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