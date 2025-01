APOIO EMOCIONAL

Projeto oferece atendimentos psicológicos gratuitos em Salvador; saiba como participar

Atendimento ocorre por ordem de chegada

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 10:50

Projeto da Guarda Municipal inicia atendimentos psicológicos gratuitos Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

O projeto Curare, iniciativa da Guarda Civil Municipal (GCM) que disponibiliza atendimentos psicológicos gratuitos todos os sábados para a população de Salvador, retoma os trabalhos no próximo sábado (11).

O atendimento ocorre por ordem de chegada, das 8h às 12h, na Lagoa dos Pássaros, na Primeira Travessa Arnaldo Lopes da Silva, 108, no Stiep. Qualquer pessoa que necessite de alguma atenção psicossocial pode se dirigir ao local e procurar a assistente social ou algum atendente do projeto. Inicialmente, é realizada uma triagem e, em seguida, há o remanejamento para o psicólogo.

“O intuito é trabalhar as questões psicológicas da população carente, que não tem recurso financeiro suficiente para procurar um profissional. Juntamente com psicólogos voluntários, atuamos no sentido de ajudar essa população para que tenha uma consulta gratuita em espaço aberto e que possa trabalhar alguns problemas, a exemplo de transtornos, ansiedade, depressão, entre outras situações”, conta o coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM, James Azevedo.

As consultas são individuais, com um psicólogo por paciente, e tem duração média de 40 minutos. O acompanhamento leva, no mínimo, três meses, e depende do transtorno e necessidade de cada paciente.

Vigente desde o período da pandemia por covid-19, o projeto conta com uma assistente social e cerca de 20 psicólogos, incluindo profissionais já formados e estudantes que estão concluindo a graduação em Psicologia. Os profissionais atuam de maneira voluntária, sob a supervisão de um guarda municipal, que também é psicólogo.

Ao longo do ano passado, cerca de 300 pessoas foram atendidas pelo Curare, que tem uma média de 30 atendimentos por manhã. “Muitas pessoas que estavam com alguma situação psicológica agravada tiveram um alívio e um suporte após o acompanhamento dos profissionais voluntários. O atendimento auxilia muito a essas pessoas e é mais facilmente acessado por ser no sábado”, afirma Azevedo.