Projeto reúne alunos de escola pública em acampamento até 2 de julho

É exaltando personagens como Maria Felipa, Maria Quitéria, a Cabocla e o Caboclo, fundamentais para a independência da Bahia, e tantos outros nomes não celebrados da independência do país, que o projeto “Era Uma Vez…Brasil” conta uma História diferente para estudantes de escolas públicas da Bahia e de outros três estados brasileiros.



Acontecendo desde o início do ano, a iniciativa reunirá esta semana, de 26 de junho a 2 de julho, cem alunos das redes municipais de ensino de Salvador e Mata de São João em um acampamento educativo imersivo, parte da etapa ‘Campus’, segunda fase do projeto que levará, em novembro, 120 estudantes e professores brasileiros para um intercâmbio cultural de 10 dias em Portugal.

Esta semana, durante sete dias, os alunos participarão de oficinas de audiovisual, nas áreas de interpretação, roteiro, som e fotografia, além de vivências afro-brasileiras no Quilombo do Quingoma, em Lauro de Freitas, e de vivências indígenas na Aldeia Portal Tupinambá, próxima à localidade de Massarandupió, em Entre Rios.

Voltado para estudantes e professores de História do oitavo ano da rede pública de ensino, o “Era Uma Vez…Brasil” chega à sua sétima edição em 2023 trabalhando o recorte temático “Mais do que o Ipiranga: as independências de outros Brasis”. A iniciativa desenvolve atividades de arte-educação durante todo o ano letivo das escolas municipais, impactando alunos e professores.

“Acabamos de completar 200 anos de independência e, motivados também por isso, queremos sair da imagem engessada que todos têm desse momento, de Dom Pedro I, homem heroico, que em cima de um cavalo branco levanta uma espada e proclama a independência. Buscaremos lançar luzes às pessoas e narrativas negligenciadas pela historiografia cristalizada sobre o tema. Destacar a história de mulheres e homens, negros e indígenas, que lutaram pela emancipação do Brasil nas mais variadas regiões do país, e que não tiveram o devido reconhecimento”, explica Mayara Santos, curadora do projeto, sobre a nova proposta pedagógica deste sétimo ano de “Era Uma Vez… Brasil”.

Para viabilizar atividades durante todo o ano letivo, a iniciativa conta, em Salvador e Mata de São João, com patrocínio das empresas Grupo Rodonaves e Hiperideal, além de parcerias importantes com as Secretarias Municipais de Educação das duas cidades. Em Salvador, o “Era Uma Vez… Brasil” conta com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Em Mata de São João, o projeto tem patrocínio do Hiperideal e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

FILMES E IMERSÃO

Segunda e uma das mais intensas etapas do projeto, o “Campus de arte-educação” tem como resultado dos sete dias de imersão a produção de curtas-metragens inspirados pela temática do projeto. Esses filmes são inteiramente roteirizados, produzidos, filmados e interpretados pelos cem alunos participantes. O material é resultado das oficinas de audiovisual e de todo o processo absorvido nesta e na etapa anterior do projeto, a “Fatos Históricos”, desenvolvida de março a junho.

A produção desses curtas-metragens e o desempenho individual de cada adolescente são decisivos para a seleção dos nomes que seguirão em novembro para a próxima etapa do projeto: a viagem para Portugal. O anúncio dos estudantes que irão para o intercâmbio acontecerá em agosto, durante um evento realizado em Salvador.

MAIS DE 4,4 MIL INSCRITOS NO BRASIL

Na Bahia, a iniciativa alcançou a marca de 1.341 alunos inscritos e mobilizou 88 professores de História de 73 escolas das cidades de Salvador, Mata de São João e Jacobina, que também participa do projeto.

Em 2023, o projeto cresceu e chegou também ao Ceará. Com isso, passou a mobilizar, simultaneamente, as redes de ensino de quatro estados e 11 cidades brasileiras. Ao todo, foram mais de 4,4 mil estudantes inscritos em todo o país. Além de Salvador, Mata de São João e Jacobina, na Bahia, o “Era Uma Vez.. Brasil” acontece em Lençóis Paulista, Macatuba, Ribeirão Preto e Serrana, em São Paulo; Recife e Belo Jardim, em Pernambuco; e Santa Quitéria e Itatira, no Ceará. Em novembro, o projeto levará mais de 120 brasileiros, entre alunos e professores de escolas públicas, para a Europa.

“Nosso foco é valorizar a perspectiva dos povos indígenas e africanos na formação identitária histórica e cultural do Brasil, exaltando a ancestralidade, diversidade, pluralidade, multiplicidade e trabalhando conceitos importantíssimos como antirracismo, afrocentricidade, indigenismo e ecossocialismo em todas as etapas do projeto”, destaca Marici Vila, diretora executiva da Origem Produções, empresa idealizadora do “Era Uma Vez…Brasil”.