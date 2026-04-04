CRIME BÁRBARO

Homem é morto a pauladas no interior do estado; arma do crime estava ao lado do corpo

Polícia busca testemunhas e imagens de câmeras para identificar autores de homicídio

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 12:30

Polícia Civil Crédito: Divulgação

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no bairro Monte Castelo, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, com sinais de espancamento. A 1ª Delegacia Territorial (DT) instaurou um inquérito para apurar o assassinato. O corpo da vítima foi localizado por populares na manhã de quinta-feira (2), apresentando diversos sinais de espancamento.