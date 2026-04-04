Homem é morto a pauladas no interior do estado; arma do crime estava ao lado do corpo

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Nauan Sacramento
Publicado em 4 de abril de 2026 às 12:30
O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no bairro Monte Castelo, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, com sinais de espancamento. A 1ª Delegacia Territorial (DT) instaurou um inquérito para apurar o assassinato. O corpo da vítima foi localizado por populares na manhã de quinta-feira (2), apresentando diversos sinais de espancamento.
No local do crime, os investigadores encontraram um pedaço de madeira com vestígios de sangue, que teria sido utilizado pelos agressores durante a ação. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e as guias para remoção do corpo e exames necroscópicos foram expedidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A unidade policial realiza diligências na região em busca de testemunhas ou imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos envolvidos. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou o histórico da vítima, que permanece no Instituto Médico Legal (IML) aguardando reconhecimento formal por familiares.