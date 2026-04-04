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Dois suspeitos morrem em confronto após balearem três PMs em Lauro de Freitas

Integrantes de facção foram interceptados em Conde, no Litoral Norte, durante tentativa de fuga para Sergipe

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 13:43

Material apreendido com criminosos Crédito: Divulgação SSP

Dois integrantes de uma facção criminosa morreram em confronto com a polícia na noite de sexta-feira (3), após balearem três policiais militares na localidade de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A dupla tentava fugir para o estado de Sergipe, quando foi interceptada por equipes da FICCO Bahia e da Polícia Militar no município de Conde.

O ataque aos militares ocorreu durante uma incursão em Lauro de Freitas. Os três PMs atingidos foram socorridos e, segundo boletim médico, não correm risco de morte. Após o atentado, os suspeitos iniciaram fuga pelo Litoral Norte, mas foram localizados e cercados em Conde, onde houve nova troca de tiros e a dupla acabou morta.

Com os criminosos, um deles já condenado por homicídio, foram apreendidos uma pistola, um revólver, munições, carregadores e porções de drogas. Todo o material foi apresentado na delegacia, e o policiamento na região de Portão segue reforçado.

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Tags:

Morte Fuga Criminoso Baleados Troca de Tiros

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