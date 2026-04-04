TENTOU FUGIR

Dois suspeitos morrem em confronto após balearem três PMs em Lauro de Freitas

Integrantes de facção foram interceptados em Conde, no Litoral Norte, durante tentativa de fuga para Sergipe

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 13:43

Material apreendido com criminosos Crédito: Divulgação SSP

Dois integrantes de uma facção criminosa morreram em confronto com a polícia na noite de sexta-feira (3), após balearem três policiais militares na localidade de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A dupla tentava fugir para o estado de Sergipe, quando foi interceptada por equipes da FICCO Bahia e da Polícia Militar no município de Conde.

O ataque aos militares ocorreu durante uma incursão em Lauro de Freitas. Os três PMs atingidos foram socorridos e, segundo boletim médico, não correm risco de morte. Após o atentado, os suspeitos iniciaram fuga pelo Litoral Norte, mas foram localizados e cercados em Conde, onde houve nova troca de tiros e a dupla acabou morta.