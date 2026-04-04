Grupo armado ataca aldeia indígena na Bahia e faz dois idosos de mais de 80 anos de reféns

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Nauan Sacramento
Publicado em 4 de abril de 2026 às 13:29
Um grupo de homens armados invadiu a Aldeia Nova, localizada no Território Indígena Barra Velha do Monte Pascoal, no extremo sul da Bahia, na manhã deste sábado (4). Segundo relatos de lideranças locais, o ataque está em curso e provocou a fuga de diversas famílias, instaurando um cenário de pânico na comunidade situada na região de Porto Seguro. As informações foram divulgadas pela Agência Indigena.
Testemunhas afirmam que pelo menos cinco veículos transportando homens fortemente armados entraram no território. Entre os moradores que não conseguiram deixar a aldeia, estão os pais da vice-cacica da comunidade, que estariam sob ameaça direta do grupo invasor. As lideranças indígenas classificam a situação como de extrema gravidade e risco iminente à vida.
Ainda segundo a Agência Indígena, a Força Nacional de Segurança Pública já se encontra na região e foi acionada, mas ainda não chegou à região do conflito. Lideranças denunciam que, apesar da presença ostensiva nas proximidades, as equipes ainda não avançaram para o interior da aldeia para conter os agressores. A comunidade cobra uma intervenção imediata para garantir a integridade física dos idosos e das famílias que permanecem encurraladas.
Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação de feridos ou prisões. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), o Ministério dos Povos Indígenas e a Força Nacional foram procurados, mas nenhum deu retorno ou emitiu nota oficial sobre o desdobramento da operação na Aldeia Nova. A Polícia Militar também foi acionada, mas informou que até o momento não tinha registros do caso na região.