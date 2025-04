CULINÁRIA

Quem é o chef baiano que participa do menu especial para o show de 60 anos da Globo

Evento acontece na próxima segunda-feira (28), na Arena da Cidade Olímpica, no Rio de Janeiro; confira cardápio

Tharsila Prates

Publicado em 24 de abril de 2025 às 18:35

Chef ilheense Manoel Franklin Crédito: Divulgação

O chef baiano Manoel Franklin, 25 anos, foi convidado pelos colegas Ricardo Mello e Isaias Neries para somar na construção e preparo do menu do Show 60 Anos, celebração que marcará os 60 anos da TV Globo e os 100 anos do Grupo Globo. O evento acontece na próxima segunda-feira (28), na Arena da Cidade Olímpica, no Rio de Janeiro.>

Franklin é natural de Ilhéus e ficou conhecido por sua sensibilidade no uso de ingredientes regionais com toques contemporâneos. Recentemente, o chef conquistou os jurados do programa 'Que Seja Doce', do canal GNT, ao criar uma sobremesa à base de cacau do sul baiano, combinando técnica, memória afetiva e identidade cultural em um prato vencedor: o Jarrinho Baiano - uma mistura de cocada e chocolate, com um toque de limão-siciliano. O tema da competição foi 'Doces em risco de extinção: Cacau”.>

Agora, ele somará sua expertise ao preparo de pratos criativos que deverão encantar os cerca de 2.500 convidados do evento da Globo.>

O coquetel volante inclui sticks de salmão com caramelo de gengibre e gergelim; creme de roquefort com peras ao balsâmico sobre tartellete; e steak tartare com pérola de tapioca ao aioli de funghi secchi porcini.>

Entre os pratos quentes, o destaque será o camarão crocante oriental com molho agridoce, champignons Paris recheados e os delicados cubinhos de mignon de cordeiro ao jus de cordeiro com arroz de açafrão. >

Vocação>

Desde criança, Manoel sempre demonstrou interesse pela cozinha. Aos 13 anos, começou a colocar a mão na massa de forma amadora, vendendo brigadeiros e geladinhos gourmet para ajudar nas despesas de casa. Foi nesse momento que o cacau, fruto abundante no quintal da avó, passou a fazer parte da sua história de forma definitiva.>

“Desde criança, já consumia a fruta in natura, via minha avó colocando as sementes para secar para também ter alguma rendinha em casa. Esse foi o principal elemento que me despertou quando fiz meu primeiro doce”, conta o chef.>

A relação com o cacau se aprofundou, e Manoel começou a enxergar naquele fruto típico da sua terra uma série de possibilidades. Criou iguarias usando não apenas o chocolate tradicional, mas também o mel de cacau, a polpa e até a casca, transformando os sabores do quintal em doces sofisticados e equilibrados.>

"Um dia pensei: ‘Nossa, quero fazer um brigadeiro para vender para os meus colegas, mas não quero algo comum. Os brigadeiros da escola eram todos muito doces, feitos com achocolatado. Vou fazer algo mais intenso, equilibrado, que desperte a vontade de comer mais, sem enjoar’. Então comecei a fazer brigadeiros meio amargos, fui criando outros doces, não só com chocolate, mas também com mel de cacau e polpa do cacau”, relembra.>

Chef Manoel Franklin Crédito: Divulgação

Com sensibilidade e criatividade, Manoel foi construindo sua identidade como cozinheiro. Hoje, é chef de um buffet especializado em Gastronomia de Experiência, levando a culinária baiana para eventos sofisticados na Bahia e no Brasil, e colaborou com chefs de renome internacional, ampliando sua visão gastronômica sem abrir mão das raízes que moldaram sua essência. Seu trabalho valoriza ingredientes regionais e pequenos produtores, com respeito à cultura local e aos sabores que marcaram sua infância.>