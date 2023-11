Quer mudar de operadora de celular? Veja o que levar em consideração durante a troca

Crédito: Reprodução

O que era uma compra para facilitar a vida do fisioterapeuta Marcello Negreiros, de 29 anos, virou dor de cabeça. Há um ano, o morador de Salvador comprou um relógio inteligente para atender ligações e precisou migrar de plano para conseguir ativar a função. Depois de contratar o serviço de outra empresa de telefonia, descobriu que precisaria desembolsar R$100 a mais por mês. Surpresas indesejadas costumam acontecer com quem muda de operadora, mas você sabe como evitar cair em ciladas?

O advogado Ivan Pires, especializado em Direito do Consumidor, explica que os clientes devem estar atentos quando decidem trocar de operadora de celular. O primeiro passo é entender quais são as demandas específicas de cada pessoa no momento de contratar um novo serviço.

“Quase todas as operadoras já incluem ligações ilimitadas e o que pesa mais na escolha são os pacotes de internet. Então, é preciso ver a demanda de cada um. Se uma pessoa pode passar o dia conectado ao Wi-fi, por exemplo, não tem necessidade de pagar mais caro em um plano com muita internet”, analisa.

Ivan Pires lembra ainda que os bônus oferecidos para quem troca de operadora, em geral, duram poucos meses e nem sempre são vantajosos. “É importante que os clientes verifiquem por quanto tempo os bônus de migração são válidos porque, às vezes, é por poucos tempo e pode não compensar no final das contas”, explica.

No caso de Marcello Negreiros, que buscou um plano para conseguir realizar ligações através do relógio sem precisar do celular por perto, a surpresa veio após a contratação de uma nova operadora. “Realizei a portabilidade e, após finalizado, ao ir na loja realizar a ativação do chip para o relógio funcionar, recebi a informação que o meu plano não cobria o serviço e eu teria que contratar um plano pós-pago no valor de 150 reais”, conta.

O fisioterapeuta Marcello Negreiros enfrentou problemas com a mudança de operadora. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O valor era três vezes mais caro do que havia sido combinado inicialmente, o que gerou revolta no fisioterapeuta. “Liguei para a operadora diversas vezes reclamando da informação falsa que recebi, registrei denúncia na ouvidoria e até reclamação na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Contudo nada foi resolvido, acabei desistindo do serviço”, diz.

O advogado especialista em Direito do Consumidor Ivan Pires indica que, ao contratar uma nova operadora, os clientes registrem as provas do serviço ofertado. “É muito importante que os clientes gravem o protocolo da migração, se for realizada por telefone, ou capturarem a tela, se a promoção foi divulgada na internet ou nas redes sociais”, diz.

Em caso de problemas como o enfrentado pelo fisioterapeuta Marcello, as reclamações devem ser feitas diretamente com a operadora. “Se a empresa não resolver o problema, vale partir para uma reclamação da Anatel, que solicita o protocolo de reclamação realizado junto a operadora”, afirma Ivan Pires. Em último caso, é possível acionar um advogado para tentar resolver a questão na Justiça.

Dicas: o que levar em consideração na troca de operadora