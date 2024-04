RESGATE

Remadores resgatados na Baía de Todos-os-Santos tentaram impedir que barco ficasse à deriva

Eles estavam em aula no momento do incidente. O grupo saiu da Praia da Preguiça às 5h rumo ao Forte São Marcelo. A ida seguiu sem nenhum incidente. Quando os remadores estavam fazendo a segunda parte do percurso, a embarcação foi atingida por uma onda e ficou em alto-mar. O resgate foi feito às 6h por equipes da Capitania dos Portos. Ninguém ficou ferido.