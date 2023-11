Restaurante com beach club no Rio Vermelho ganha prêmio de melhor projeto comercial em Salvador

O projeto arquitetônico do Principote Salvador, Beach Club e Restaurante na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, levou o Prêmio Núcleo Destaque 2023, na categoria de Projeto Comercial, em cerimônia nesta quinta-feira (23), em Salvador. O projeto é assinado pelo escritório Marlon Gama Arquitetura.



A premiação, realizada pelo Núcleo de Decoração da Bahia há 25 anos, reconheceu o projeto, que valoriza uma experiência completa de praia, com diferentes opções para o cliente, que pode aproveitar de piscina de borda infinita e acesso à praia a lounges e serviço de restaurante mediterrâneo, tanto em salão aberto ou climatizado, todos com vista para o mar.