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Rota de patinetes elétricos em Salvador é ampliada para três novos bairros

Anúncio foi feito pela prefeitura nesta terça-feira (7)

Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 14:33

Patinetes elétricos também operam na Cidade Baixa, em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Três bairros de Salvador passam a contar com o serviço de patinetes elétricos: Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo. A medida foi anunciada pela Prefeitura nesta terça-feira (7). Serão 29 estações distribuídas para oferecer mais uma alternativa de deslocamento para moradores e visitantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a iniciativa faz parte das ações de incentivo à mobilidade sustentável e busca facilitar trajetos de curta distância com mais praticidade e segurança.

Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador 1 de 7

Manuela Accioly, assessora especial do Plano de Mobilidade de Salvador, explica que a expansão está sendo realizada de forma planejada. “A ampliação das áreas para circulação dos patinetes elétricos ocorre com cuidado e responsabilidade, a fim de garantir que a população se aproprie do equipamento e que ele se consolide como uma opção de deslocamento rápido e seguro”, destacou.

Salvador conta atualmente com 1,2 mil patinetes elétricos em bairros como Barra, Ondina, Boca do Rio e Ribeira.

Em parceria com a empresa responsável pelo serviço, a Semob promove aulas gratuitas de condução de patinetes elétricos. O objetivo, segundo a pasta, é orientar as pessoas maiores de 18 anos interessadas em aprender a operar os equipamentos.