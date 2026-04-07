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Rota de patinetes elétricos em Salvador é ampliada para três novos bairros

Anúncio foi feito pela prefeitura nesta terça-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 14:33

Patinetes elétricos passam a operar na Cidade Baixa, em Salvador
Patinetes elétricos também operam na Cidade Baixa, em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Três bairros de Salvador passam a contar com o serviço de patinetes elétricos: Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo. A medida foi anunciada pela Prefeitura nesta terça-feira (7). Serão 29 estações distribuídas para oferecer mais uma alternativa de deslocamento para moradores e visitantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a iniciativa faz parte das ações de incentivo à mobilidade sustentável e busca facilitar trajetos de curta distância com mais praticidade e segurança.

Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador

Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação
Patinetes elétricos chegam em Salvador por Divulgação / Ascom Semob
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Patinetes elétricos foram usados para mais de 350 mil viagens em Salvador por Divulgação

Manuela Accioly, assessora especial do Plano de Mobilidade de Salvador, explica que a expansão está sendo realizada de forma planejada. “A ampliação das áreas para circulação dos patinetes elétricos ocorre com cuidado e responsabilidade, a fim de garantir que a população se aproprie do equipamento e que ele se consolide como uma opção de deslocamento rápido e seguro”, destacou.

Salvador conta atualmente com 1,2 mil patinetes elétricos em bairros como Barra, Ondina, Boca do Rio e Ribeira. 

Em parceria com a empresa responsável pelo serviço, a Semob promove aulas gratuitas de condução de patinetes elétricos. O objetivo, segundo a pasta, é orientar as pessoas maiores de 18 anos interessadas em aprender a operar os equipamentos. 

Para participar, basta comparecer no dia e horário divulgado. A próxima aula aberta acontecerá no domingo (12), na Avenida Magalhães Neto, das 10h às 14h. 

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