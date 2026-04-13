SAC emite de graça nova carteira de identidade para estudantes de Feira de Santana

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Maysa Polcri
Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:27
O SAC realiza atendimento exclusivo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para estudantes e comunidade escolar entre terça (14) e quinta-feira (16), em Feira de Santana. O serviço será ofertado nos colégios estaduais Assis Chateaubriand e Ana Alice Figueiredo dos Santos, localizados nos bairros de Sobradinho e São João, respectivamente.
O expediente será de 8h às 17h, por ordem de chegada, com cota diária de 150 atendimentos em cada colégio. Menores de 16 anos precisam estar acompanhados pelo pai ou mãe. A ação integra o projeto Rolê Cidadão, da Secretaria de Educação (SEC), e tem como objetivo atender a demanda pelo documento.
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.
Para fazer a CIN, é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.
Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.
Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.
O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.
Atendimento da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no projeto Rolê Cidadão
Onde: Colégios estaduais Assis Chateaubriand e Ana Alice Figueiredo dos Santos
Quando: Entre os dias 14 e 16 de abril
Horário: Das 8h às 17h
Quanto: Gratuito