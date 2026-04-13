MUTIRÃO

SAC emite de graça nova carteira de identidade para estudantes de Feira de Santana

Atendimentos serão realizados em dois colégios estaduais da cidade

Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:27

Nova Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

O SAC realiza atendimento exclusivo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para estudantes e comunidade escolar entre terça (14) e quinta-feira (16), em Feira de Santana. O serviço será ofertado nos colégios estaduais Assis Chateaubriand e Ana Alice Figueiredo dos Santos, localizados nos bairros de Sobradinho e São João, respectivamente.

O expediente será de 8h às 17h, por ordem de chegada, com cota diária de 150 atendimentos em cada colégio. Menores de 16 anos precisam estar acompanhados pelo pai ou mãe. A ação integra o projeto Rolê Cidadão, da Secretaria de Educação (SEC), e tem como objetivo atender a demanda pelo documento.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Nova carteira de identidade

O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer a CIN, é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Serviço

Atendimento da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no projeto Rolê Cidadão



Onde: Colégios estaduais Assis Chateaubriand e Ana Alice Figueiredo dos Santos

Quando: Entre os dias 14 e 16 de abril

Horário: Das 8h às 17h