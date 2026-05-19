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Saiba como funcionam os semáforos inteligentes em Salvador e onde eles estão

Transalvador espera que todos os semáforos da capital baiana sejam monitorados por tecnologia à distância até o final do ano

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:05

Equipamentos são controlados pelo Centro de Controle Semafórico Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Os motoristas de Salvador já convivem com uma tecnologia que vem mudando a forma como o trânsito da capital baiana é monitorado. Os semáforos inteligentes, implantados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), utilizam câmeras e inteligência artificial para adaptar o funcionamento dos sinais em tempo real, de acordo com o fluxo de veículos e pedestres.

Segundo o superintendente da Transalvador, Diego Brito, a cidade vem ampliando os investimentos na área desde 2024. “As cidades estão se tornando mais inteligentes. O mundo está se preparando para reduzir com aquela abordagem direta do agente de trânsito. Essa nova tecnologia supre, em determinado momento, a presença humana”, afirmou.

De acordo com ele, Salvador já possui quase 1 mil semáforos inteligentes adaptativos. O sistema funciona de forma automática e consegue alterar o tempo do sinal conforme a necessidade do momento. Além do controle do fluxo, os equipamentos também são integrados a câmeras com inteligência artificial. Segundo Diego Brito, o sistema consegue fazer contagem de pedestres, veículos e até identificar categorias de automóveis.

Algumas avenidas onde estão os semáforos inteligentes em Salvador 1 de 4

“Se em determinado momento tiver uma travessia maior de pedestres, o semáforo tende a ficar mais tempo fechado. E se não tiver nenhum pedestre passando, então ele não fecha de jeito nenhum. Ele fica o tempo todo aberto”, explicou. A expectativa é que até o final deste ano, todos os equipamentos de Salvador sejam monitorados à distância, através do Centro de Controle Semafórico (CCS).

Atualmente, os semáforos inteligentes estão instalados nas principais vias da capital baiana. Entre os locais citados pelo superintendente estão a Avenida Manoel Dias, Avenida Otávio Mangabeira, Barra e Avenida ACM. O funcionamento dos equipamentos é acompanhado 24 horas por dia pela central de controle da Transalvador. Em muitos casos, ajustes e reprogramações podem ser feitos remotamente, sem necessidade de deslocamento de equipes até o local.

A tecnologia também é utilizada nos radares da cidade. “A inteligência artificial é treinada para identificar certos tipos de condutas e infrações, como cinto de segurança, uso do celular e criança no banco da frente”, disse Diego Brito.

Ainda conforme o superintendente, o sistema faz automaticamente o registro da possível infração e encaminha para validação humana. “Ela mesma faz o recorte da foto. Então, o agente de trânsito faz só a validação desses autos de infração, porque a fiscalização não pode ser 100% digital”, completou.