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Saiba quando serão inauguradas a Escola de Música e Artes e a nova Sala de Espetáculos em Salvador

Obras foram visitadas pelo prefeito Bruno Reis

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:58

Obras foram vistoriadas na semana passada
Obras foram vistoriadas na semana passada Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

As obras da Sala de Espetáculos Letieres Leite e da Escola de Música e Artes, no bairro do Comércio, em Salvador, foram vistoriadas pelo prefeito Bruno Reis na semana passada. As novas construções estão em estágio avançado, com previsão de entrega para o início deste semestre e outubro, respectivamente. 

Os equipamentos integram um amplo projeto de valorização do Centro Histórico e devem ampliar as oportunidades de formação artística e de realização de eventos na capital baiana. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a Sala de Espetáculos  alcançou 95% de conclusão das intervenções, enquanto a Escola de Música e Artes registra 60% dos serviços executados.

Obras foram vistoriadas na semana passada

Obras foram vistoriadas na semana passada por Valter Pontes / Secom PMS
Obras foram vistoriadas na semana passada por Valter Pontes / Secom PMS
Obras foram vistoriadas na semana passada por Valter Pontes / Secom PMS
Obras foram vistoriadas na semana passada por Valter Pontes / Secom PMS
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Obras foram vistoriadas na semana passada por Valter Pontes / Secom PMS

Durante a visita técnica na semana passada, Bruno Reis destacou o avanço das intervenções e afirmou que a Prefeitura trabalha para acelerar a conclusão dos espaços. “Em breve, vamos entregar esses dois importantes equipamentos à cidade. Eles terão relevância para o turismo, mas, sobretudo, para quem vive em Salvador. Os artistas locais passarão a contar com um espaço adequado para apresentações frequentes, enquanto a comunidade artística e cultural terá uma escola voltada à formação de novos talentos. Isso contribui para que Salvador continue sendo esse grande caldeirão cultural”, disse.

Com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a Escola de Música e Artes e a Sala de Espetáculos serão integradas à Cidade da Música da Bahia e à Casa das Histórias de Salvador/Arquivo Municipal, formando o Complexo Cultural Cidade da Música. Os equipamentos estão sendo erguidos a partir do reaproveitamento de uma ruína do Século XVII, iniciativa que alia restauração, preservação e conservação do patrimônio histórico da cidade.

Estruturas

A Escola de Música e Artes será implantada em um prédio de dez andares e terá como foco a formação e capacitação de profissionais da economia criativa da música, atendendo a uma demanda crescente do setor. Já a Sala de Espetáculos será destinada à realização de eventos culturais e contará com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, além de servir como espaço de apoio para atividades práticas desenvolvidas pela escola.

Os novos equipamentos prestarão homenagem ao maestro Letieres Leite, falecido em 2021 e reconhecido como uma das figuras mais importantes da música baiana. Entre suas principais contribuições está a criação da Orkestra Rumpilezz, grupo que se destacou por unir as matrizes percussivas do candomblé à linguagem do jazz.

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