CENTRO HISTÓRICO

Saiba quando serão inauguradas a Escola de Música e Artes e a nova Sala de Espetáculos em Salvador

Obras foram visitadas pelo prefeito Bruno Reis

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:58

Obras foram vistoriadas na semana passada Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

As obras da Sala de Espetáculos Letieres Leite e da Escola de Música e Artes, no bairro do Comércio, em Salvador, foram vistoriadas pelo prefeito Bruno Reis na semana passada. As novas construções estão em estágio avançado, com previsão de entrega para o início deste semestre e outubro, respectivamente.

Os equipamentos integram um amplo projeto de valorização do Centro Histórico e devem ampliar as oportunidades de formação artística e de realização de eventos na capital baiana. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a Sala de Espetáculos alcançou 95% de conclusão das intervenções, enquanto a Escola de Música e Artes registra 60% dos serviços executados.

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Durante a visita técnica na semana passada, Bruno Reis destacou o avanço das intervenções e afirmou que a Prefeitura trabalha para acelerar a conclusão dos espaços. “Em breve, vamos entregar esses dois importantes equipamentos à cidade. Eles terão relevância para o turismo, mas, sobretudo, para quem vive em Salvador. Os artistas locais passarão a contar com um espaço adequado para apresentações frequentes, enquanto a comunidade artística e cultural terá uma escola voltada à formação de novos talentos. Isso contribui para que Salvador continue sendo esse grande caldeirão cultural”, disse.

Com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a Escola de Música e Artes e a Sala de Espetáculos serão integradas à Cidade da Música da Bahia e à Casa das Histórias de Salvador/Arquivo Municipal, formando o Complexo Cultural Cidade da Música. Os equipamentos estão sendo erguidos a partir do reaproveitamento de uma ruína do Século XVII, iniciativa que alia restauração, preservação e conservação do patrimônio histórico da cidade.

Estruturas

A Escola de Música e Artes será implantada em um prédio de dez andares e terá como foco a formação e capacitação de profissionais da economia criativa da música, atendendo a uma demanda crescente do setor. Já a Sala de Espetáculos será destinada à realização de eventos culturais e contará com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, além de servir como espaço de apoio para atividades práticas desenvolvidas pela escola.