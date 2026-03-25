CURIOSIDADE

Salvador é a cidade mais negra fora da África? Veja mitos e verdades sobre a capital baiana

Cidade comemora 477 anos neste domingo (29)

Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:18

Farol da Barra em Salvador Crédito: Arquivo/CORREIO

Salvador celebra seus 477 anos neste domingo (29). Para comemorar a data, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou uma cartilha com mitos e verdades sobre a capital baiana. Entre eles, uma das frases mais repetidas sobre a cidade. Seria mesmo Salvador a cidade mais negra fora da África?

Segundo o IBGE, a informação é falsa. Salvador, na realidade, não possui nem a maior população autodeclarada negra do Brasil. Em 2022, a capital contava com 2,011 milhões de pessoas pretas ou pardas (83,2% do total). Em termos absolutos, essa população era a 3ª maior do país, ficando atrás de São Paulo (4,980 milhões) e Rio de Janeiro (3,372 milhões).

"A poderosa influência da população afro-brasileira em Salvador é inegável, mas a capital baiana não detém o título de cidade mais negra fora da África, nem mesmo dentro do Brasil", explica o instituto. Confira abaixo outros mitos e verdades sobre a capital baiana.

“Salvador é tem o maior número de adeptos de religiões de matriz africana”

A afirmação é falsa, segundo o IBGE. Salvador possui, na verdade, a maior proporção de pessoas sem religião entre todas as capitais brasileiras, totalizando 18,5% da população de 10 anos ou mais, o que equivale a 398.068 habitantes.

No que diz respeito ao candomblé e à umbanda, Salvador ocupa a 4ª posição em números absolutos no Brasil, com 59.925 adeptos, ficando atrás de São Paulo (233.027), Rio de Janeiro (196.313) e Porto Alegre (75.744).

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“Tem pouco homem em Salvador”

Sim, é verdade. Assim como a maioria dos municípios do Brasil, a população soteropolitana é majoritariamente feminina. Salvador tem a menor proporção de homens entre as capitais e a 2ª menor entre todas as cidades do Brasil, sendo oito homens para cada dez mulheres.

“Salvador é uma cidade jovem”

Mito! A população da capital baiana é mais envelhecida do que a média nacional. Em 2024, dois em cada dez moradores de Salvador tinham entre 14 e 29 anos de idade (23,2% ou 507 mil pessoas), participação não muito distante da verificada entre as pessoas idosas, de 60 anos ou mais, que eram 17,4%. A proporção de idosos em Salvador é maior do que a do Brasil (15,9%) e a da Bahia como um todo (16%).

“A população de Salvador se concentra na orla da cidade”

A afirmação também é mentirosa. A maioria da população soteropolitana não vive perto do mar. Sete a cada dez habitantes da cidade moram em bairros que não têm nenhum trecho de sua área na orla. Os mais populosos são Pernambués (52.564 pessoas), Brotas (51.296) e São Cristóvão (46.658).



“Salvador tem muita gente solteira”

Verdade! Entre as capitais brasileiras, Salvador tem a 2ª maior proporção de pessoas que não vivem em nenhum tipo de união conjugal: 55,3% da população de 10 anos de idade está “solteira". Em números absolutos, são 1.191.063 pessoas, o que deixa a cidade atrás apenas de São Luís, no Maranhão, que tem percentual de 55,5%.



“Em Salvador as pessoas são preguiçosas”