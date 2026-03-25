Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador é a cidade mais negra fora da África? Veja mitos e verdades sobre a capital baiana

Cidade comemora 477 anos neste domingo (29)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:18

Farol da Barra
Farol da Barra em Salvador  Crédito: Arquivo/CORREIO

Salvador celebra seus 477 anos neste domingo (29). Para comemorar a data, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou uma cartilha com mitos e verdades sobre a capital baiana. Entre eles, uma das frases mais repetidas sobre a cidade. Seria mesmo Salvador a cidade mais negra fora da África? 

Segundo o IBGE, a informação é falsa. Salvador, na realidade, não possui nem a maior população autodeclarada negra do Brasil. Em 2022, a capital contava com 2,011 milhões de pessoas pretas ou pardas (83,2% do total). Em termos absolutos, essa população era a 3ª maior do país, ficando atrás de São Paulo (4,980 milhões) e Rio de Janeiro (3,372 milhões).

"A poderosa influência da população afro-brasileira em Salvador é inegável, mas a capital baiana não detém o título de cidade mais negra fora da África, nem mesmo dentro do Brasil", explica o instituto. Confira abaixo outros mitos e verdades sobre a capital baiana. 

“Salvador é tem o maior número de adeptos de religiões de matriz africana”

A afirmação é falsa, segundo o IBGE. Salvador possui, na verdade, a maior proporção de pessoas sem religião entre todas as capitais brasileiras, totalizando 18,5% da população de 10 anos ou mais, o que equivale a 398.068 habitantes.

No que diz respeito ao candomblé e à umbanda, Salvador ocupa a 4ª posição em números absolutos no Brasil, com 59.925 adeptos, ficando atrás de São Paulo (233.027), Rio de Janeiro (196.313) e Porto Alegre (75.744). 

Sete cenários para ver o pôr do sol em Salvador

Elevador Lacerda por Fernando Vivas / GOVBA
Porto da Barra por Ricardo Freire / Viaje na Viagem
Museu de Arte Moderna da Bahia por Divulgação / MAM-BA
Farol da Barra por Shutterstock
Ponta do Humaitá por Tatiana Azeviche / Setur-BA
1 de 5
Elevador Lacerda por Fernando Vivas / GOVBA

“Tem pouco homem em Salvador”

Sim, é verdade. Assim como a maioria dos municípios do Brasil, a população soteropolitana é majoritariamente feminina. Salvador tem a menor proporção de homens entre as capitais e a 2ª menor entre todas as cidades do Brasil, sendo oito homens para cada dez mulheres. 

“Salvador é uma cidade jovem”

Mito! A população da capital baiana é mais envelhecida do que a média nacional. Em 2024, dois em cada dez moradores de Salvador tinham entre 14 e 29 anos de idade (23,2% ou 507 mil pessoas), participação não muito distante da verificada entre as pessoas idosas, de 60 anos ou mais, que eram 17,4%. A proporção de idosos em Salvador é maior do que a do Brasil (15,9%) e a da Bahia como um todo (16%).

“A população de Salvador se concentra na orla da cidade”

A afirmação também é mentirosa. A maioria da população soteropolitana não vive perto do mar. Sete a cada dez habitantes da cidade moram em bairros que não têm nenhum trecho de sua área na orla. Os mais populosos são Pernambués (52.564 pessoas), Brotas (51.296) e São Cristóvão (46.658).

“Salvador tem muita gente solteira”

Verdade! Entre as capitais brasileiras, Salvador tem a 2ª maior proporção de pessoas que não vivem em nenhum tipo de união conjugal: 55,3% da população de 10 anos de idade está “solteira". Em números absolutos, são 1.191.063 pessoas, o que deixa a cidade atrás apenas de São Luís, no Maranhão, que tem percentual de 55,5%.

“Em Salvador as pessoas são preguiçosas”

Esse é mais um dos falsos estereótipos sobre a população de Salvador e da Bahia como um todo. Entre todas as capitais, Salvador é a que possui a maior proporção de pessoas suficientemente ativas, segundo o IBGE. Isso significa que sete a cada dez pessoas de 18 anos ou mais praticam a quantidade adequada de exercício físico por semana, que é de 150 minutos.

Mais recentes

Imagem - Caso Sara Freitas: júri popular dos três acusados pelo assassinato da cantora gospel já dura quase 30 horas

Caso Sara Freitas: júri popular dos três acusados pelo assassinato da cantora gospel já dura quase 30 horas
Imagem - Quem é o líder religioso preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador

Quem é o líder religioso preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador
Imagem - Duas pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte de jovem mineiro na Ilha de Itaparica

Duas pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte de jovem mineiro na Ilha de Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher acusada de cortar órgão genital e matar companheiro após flagrá-lo em cima da filha dela de 11 anos é absolvida
01

Mulher acusada de cortar órgão genital e matar companheiro após flagrá-lo em cima da filha dela de 11 anos é absolvida

Imagem - ‘Que cheiro é esse?’: o que explica o odor incomum em Salvador nesta quarta-feira (25)
02

‘Que cheiro é esse?’: o que explica o odor incomum em Salvador nesta quarta-feira (25)

Imagem - Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador
03

Pai de santo é preso por estuprar criança que frequentava terreiro em Salvador

Imagem - Aprovada em 1º lugar é suspeita de pagar esquema para passar em concurso, diz PF
04

Aprovada em 1º lugar é suspeita de pagar esquema para passar em concurso, diz PF