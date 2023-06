Salvador receberá o curso de Formação em Constelação Sistêmica Familiar e Organizacional do Instituto Aurora Sistêmica. Com duração de 16 meses, o curso será ministrado pelos professores, Almir Nahas, Homero Zolli e Mariza Pirollo, pioneiros nas formações originais de Bert Hellinger.



As inscrições estão abertas até o dia 23 de agosto, com vagas limitadas, e serão realizadas em parceria com o Espaço Terapêutico Renascer. A aula inaugural online será grátis.