BOLETIM

Salvador tem 17 praias impróprias para banho neste final de semana; veja a lista completa

O banho é recomendado em outras 21 praias da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:32

Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, é avaliada como própria para banho em Salvador Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

Salvador conta atualmente com 17 praias impróprias para banho e outras 21 onde se banhar no mar é indicado. As informações constam no boletim divulgado nesta sexta-feira (10) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O órgão retomou a divulgação semanal de informações sobre a balneabilidade das praias do litoral baiano em março.

Entre as praias onde o banho não é recomendado estão Tubarão, Periperi, Penha, Pedra Furada, Rio Vermelho, Boca do Rio e Patamares. Já as consideradas seguras para os banhistas são Canta Galo, Porto da Barra, Ondina, entre outras (confira a lista completa abaixo). São Tomé do Paripe, que inicialmente apareceu como uma praia própria na tabela abaixo divulgada pelo Inema, foi atualizada como impróporia para banho ainda nesta sexta.

Balneabilidade das praias divulgada pelo Inema em 10/4/2026 1 de 3

O Inema recomenda que os banhistas evitem contato com a água do mar em locais com manchas de coloração suspeita, além de evitar banho em tempo chuvoso e próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

A balneabilidade, avaliada pelo Inema, é entendida como qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, sendo este contato direto e prolongado onde há possibilidade de ingerir quantidade significativa de água.

A retomada da divulgação dos boletins ocorre após a conclusão de uma revisão técnica preventiva relacionada aos procedimentos laboratoriais utilizados no monitoramento da qualidade das águas.

Previsão do tempo

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, nesta sexta-feira (10), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para o final de semana na capital baiana. Deve fazer sol durante a maior parte dos dias, mas há previsão de chuva fraca a moderada.

Entre esta sexta-feira (10) e sábado (11), a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme na maior parte do tempo. Há possibilidade de 40% de chuva fraca devido aos ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico, conforme divulgado pela Codesal. As temperaturas variam entre 24 ºC e 33 ºC.