Salvador vai regulamentar o uso de drones para entregas até Itaparica

Primeiro voo delivery autorizado pelo Município levou acarajé de Itapuã a Boca do Rio durante a Connected Smart Cities

Gil Santos

Publicado em 18 de abril de 2024 às 14:43

Bruno Reis apresenta as novidades durante o evento Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Centro de Convenções da Boca do Rio, auditório lotado. Uma multidão acompanha através do telão o momento em que um drone levanta voo em Itapuã, carregando uma encomenda, sobrevoa a costa e, cerca de 5 minutos depois, pousa no pátio. Dentro da caixa dois acarajés encomendados em Cira, minutos antes. A ação foi realizada durante a Connected Smart Cities, nesta quinta-feira (18), como uma demonstração do uso da tecnologia para tornar as cidades mais conectadas e inteligentes.

Essa foi a primeira vez que a Connected foi realizada no Nordeste, e a cidade escolhida para sediar o evento foi Salvador. Autoridades públicas e da iniciativa privada dos nove estados nordestinos se reuniram para discutir tecnologia, sustentabilidade e inovação como elementos para o desenvolvimento das cidades. A abertura contou com a participação da Banda Didá e palestra do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), que explicou a ação do drone.

"Temos uma das melhores cidades do mundo para logística das rotas de drones, veículos que podem ser usados, por exemplo, para a coleta de exames médicos e delivery. Isso barateia o custo, reduz o tempo dos deslocamentos e a mercadoria chega com a qualidade melhor. O acarajé chegou quentinho. Isso traz soluções para o setor privado e para os governos", afirmou.

No ranking da Connected Smart Cities sobre cidades inteligentes e conectadas, Salvador ocupa a 1ª posição no Nordeste, a 5ª posição entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, e a 9ª posição nas 656 cidades pesquisadas no Brasil, todas com mais de 50 mil moradores. O conceito de smart cities considerado entende que o desenvolvimento só é atingido quando os agentes compreendem o poder de conectividade entre todos os setores.

Bruno Reis acredita que Salvador apareceu na lista das dez mais inteligentes e conectadas do país por conta dos recursos e investimentos realizados nessa área, como o Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI), que reúne 75 programas e 50 objetivos, prevendo R$ 5 bilhões em investimentos em inovação na capital, e aproveitou para anunciar que o processo para regulamentação do uso dos drones em serviços de delivery em Salvador já foi iniciado.

"A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já autorizou algumas aerovias, inclusive rotas entre Salvador e a Ilha de Itaparica. Agora, o que precisamos é de uma regulamentação em relação a isso e vamos fazer através de uma lei própria para consolidar essa inovação. Estamos elaborando a legislação e encaminharemos para a Câmara Municipal", afirmou.

O gestor apresentou ações já realizadas pela Prefeitura nesta área, como a distribuição de tablets e chromebooks nas escolas municipais, criação do Hub no Comércio e de uma política de incentivos fiscais para atrair startups e outras empresas de tecnologia. E anunciou o investimento de R$ 100 milhões na implantação do Centro de Comando de Operações (CCO), que começará a ser construído nas próximas semanas no Subúrbio Ferroviário.

Evento

A Connected Smart Cities teve 28 horas de conteúdo em seis palcos simultâneos, contando com 18 painéis e mais de 100 palestrantes. Foram abordados temas considerados cruciais para o avanço dos Municípios, como Cidades Prósperas, Empreendedoras, Participativas e Engajadas, Urbanismo Sustentável, Cidades Conectadas, Resilientes e Inclusivas, Mobilidade Ativa, Data Analytics, Tendências e Conectividade e Integração.

A CEO e idealizadora Necta e Connected Smart Cities, Paula Faria, destacou as premiações e cursos criados pela organização para incentivar o desenvolvimento de práticas inteligentes, sustentáveis e conectadas, e apontou a posição da capital baiana nesse debate.

"Salvador foi reconhecida como a cidade mais inteligente e conectada do Nordeste e a 9ª do país, e também foi reconhecida com o selo de boas práticas de cidades inteligentes. Além da Connected Smart Cities, essa foi a primeira vez também que tivemos uma participação expressiva da Prefeitura no evento com apresentação de projetos e palestras", explicou Faria.

Segundo os dados da organização, Salvador ocupa 7ª posição em tecnologia e informação no país, o 11ª lugar em urbanismo e empreendedorismo, e 18ª em governança. A capital baiana é a 19ª em mobilidade, 35ª em saúde e 40ª em meio ambiente. Em educação, economia e segurança os soteropolitanos ficaram fora dos 100 primeiros colocados.

