SAÚDE

Com quatros novas mortes, Bahia chega a 56 óbitos por dengue em 2024

De acordo com a secretaria, a Bahia possui uma taxa de letalidade da dengue de 2,9%, menor do que a média nacional. Ao todo, foram confirmados 56 óbitos por dengue nos municípios de Vitória da Conquista (12), Feira de Santana (4), Jacaraci (4), Juazeiro (4), Piripá (3), Barra do Choça (2), Caetité (2), Coaraci (2), Encruzilhada (2), Palmas de Monte Alto (2), Santo Antônio de Jesus (2), Bom Jesus da Lapa (1), Caculé (1), Caetanos (1), Campo Formoso (1), Caraíbas (1) Carinhanha (1), Guanambi (1), Ibiassucê (1), Ipiaú (1), Irecê (1), Luís Eduardo Magalhães (1), Macaúbas (1), Maraú (1), Santo Estevão (1), Seabra (1), Tanque Novo (1) e Várzea Nova (1).

Vacinação

Um levantamento realizado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) apontou que apenas 234 doses, de um total de 120.022 vacinas com vencimento em 30 de abril, não tinham sido utilizadas até a manhã desta segunda-feira (29). O estoque, no entanto, foi esgotado no mesmo dia, após ampliação do público alvo. “Isso demonstra o engajamento dos municípios e do Estado em sensibilizar as pessoas sobre a importância da vacinação. Devemos utilizar esse bom exemplo para mobilizar a sociedade em todos os tipos de vacina, a exemplo da influenza, cujo público imunizado não alcança 20%”, avalia o subsecretário.