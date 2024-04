ANTES DO VENCIMENTO

Bahia zera estoque de vacinas contra dengue com validade até 30 de abril

Estado recebeu inicialmente 120.022 doses

Publicado em 30 de abril de 2024 às 12:24

Todas as 120.022 doses de vacina contra a dengue com prazo de validade até 30 de abril foram aplicadas antes do vencimento. Todo o estoque foi zerado nesta segunda-feira (29), segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Para isso, foram utilizadas iniciativas de incentivo à vacinação com realização de campanhas e também busca ativa. A redistribuição de vacinas também foi uma das estratégias adotadas no estado para utilização dos imunizantes. Inicialmente 115 municípios baianos receberam a vacina. Com a decisão de redistribuir, outros dez puderam iniciar a vacinação. A resolução foi pactuada na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância que reúne gestores municipais e estadual de saúde. A iniciativa foi tomada com base na autorização do Ministério da Saúde para a redistribuição de vacinas com o prazo de validade até 30 de abril.

“Colocamos à disposição toda a nossa estrutura de logística para que as vacinas chegassem o mais breve possível em todos os municípios. O trabalho ágil na distribuição e também das equipes de imunização do estado e dos municípios foi essencial para que conseguíssemos fazer com que não houvesse perda de doses”, ressaltou a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana. “Recebemos mais uma remessa nesta segunda-feira e peço que os pais e responsáveis levem seus filhos aos postos de vacinação”, complementa.