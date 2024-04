EPIDEMIA

Bahia recebe mais de 67 mil novas doses da vacina contra a dengue

Ao todo, 234 doses com vencimento em 30 de abril ainda não tinham sido utilizadas na manhã desta segunda-feira (29)

A Bahia recebeu nesta segunda-feira (29) mais 67.087 doses da vacina contra a dengue, que serão distribuídas para 115 municípios, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Com esta entrega, a Bahia contabiliza 237.556 doses recebidas, tendo como público-alvo da imunização a faixa etária de 10 a 14 anos.

Um levantamento realizado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) apontou que apenas 234 doses, de um total de 120.022 vacinas com vencimento em 30 de abril, não tinham sido utilizadas até esta manhã.

Neste ano já foram confirmados 52 óbitos por dengue. Os casos foram registrados nos municípios de Vitória da Conquista (11), Jacaraci (4), Juazeiro (4), Feira de Santana (3), Piripá (3), Barra do Choça (2), Caetité (2), Coaraci (2), Encruzilhada (2), Santo Antônio de Jesus (2), Bom Jesus da Lapa (1), Caculé (1), Caetanos (1), Campo Formoso (1), Caraíbas (1) Carinhanha (1), Guanambi (1), Ibiassucê (1), Ipiaú (1), Irecê (1), Luís Eduardo Magalhães (1), Maraú (1), Palmas de Monte Alto (1), Santo Estevão (1), Seabra (1), Tanque Novo (1) e Várzea Nova (1). Os três últimos óbitos foram registrados em residentes de Encruzilhada, Tanque Novo e Vitória da Conquista.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, ressalta que a vacinação reduz o risco de infecção sintomática, hospitalizações e da morbimortalidade pela doença e chega como importante aliado no combate ao vírus. Para além da imunização, toda a sociedade deve continuar empenhada em eliminar os criadouros do mosquito, como a forma mais imediata de frear o avanço da dengue.