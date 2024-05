POLUIÇÃO SONORA

Prefeitura destrói 2,5 mil equipamentos sonoros apreendidos em Salvador

Ação será realizada no estacionamento da Limpurb nesta terça (7)

No Dia Municipal de Combate à Poluição Sonora, celebrado nesta terça-feira (7), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) irá promover a destruição de 2,5 mil equipamentos sonoros apreendidos durante as operações de combate à poluição sonora em Salvador.

A ação será realizada no estacionamento da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), na Rodovia BR-324, km 618, a partir das 11h30.

A Operação Sílere apreendeu em abril 12 equipamentos de som que estavam sendo utilizados com limite de decibéis acima do permitido por lei. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), realizou 242 vistorias entre os bairros de Tancredo Neves, Pituba, Sete de Abril, Jardim Apipema e Matatu, localidades que somaram os maiores índices de poluição sonora.

“Os veículos automotores são as principais fontes de ruídos, mas as ocorrências também envolvem estabelecimentos comerciais ou mesas e caixas de som em área pública. Toda atividade sonora no município tem que ter autorização, caso contrário, quem está infringindo a lei pode ter o bem apreendido”, explica a coordenadora de Poluição Sonora da Sedur, Márcia Cardim.