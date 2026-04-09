CRIME

Semáforos vandalizados geram mais de R$ 1 milhão de prejuízo em Salvador

A prefeitura calcula danos estimados em R$ 1.160.011 apenas ao longo de 2025

Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 14:03

Reparo pode levar até 48 horas a depender do dano causado Crédito: Ascom Transalvador

O vandalismo de semáforos gerou um prejuízo de pouco mais de R$ 1,1 milhão aos cofres públicos de Salvador ao longo de todo o ano passado. Na tentativa de furtar os cabos de cobre desses dispositivos, criminosos danificam equipamentos e provocam transtornos no trânsito da capital baiana. A maioria dos casos ocorre durante a madrugada, no Centro da cidade.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), entre 2022 e 2025, houve redução no prejuízo provocado por semáforos vandalizados, mas o montante ainda é significativo.

Semáforos vandalizados geram mais de R$ 1 milhão de prejuízo em Salvador 1 de 6

“O furto de cabos vai muito além de um prejuízo financeiro aos cofres da Prefeitura. Trata-se de um atentado contra a vida e a mobilidade de milhares de cidadãos. Quando um semáforo deixa de funcionar por vandalismo, criamos um ponto de insegurança imediata, especialmente para pedestres e motociclistas”, diz Diego Brito, superintendente da Transalvador.

Os locais mais afetados são regiões do Centro, como as avenidas Joana Angélica, Sete de Setembro e J.J. Seabra (Barroquinha); e vias com muitos semáforos, como as avenidas Silveira Martins (Cabula), Barros Reis (Rótula do Abacaxi), Afrânio Peixoto (Suburbana) e Dorival Caymmi (Itapuã).

A maioria dos casos ocorre na madrugada, mas há registros também durante o dia, como uma situação recente flagrada na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP). Um homem tentou usar uma ferramenta para furtar os cabos, mas foi detido pela Guarda Civil Municipal.

Técnicos da Transalvador explicam que os cabos são colocados dentro de um duto que passa a 40 cm de profundidade e é coberto com concreto. Mesmo assim, os vândalos escavam para fazer a retirada da fiação. Alguns criminosos também observam enquanto os trabalhadores estão montando os equipamentos e, depois que as equipes saem, retornam para fazer o furto.

Quando o dano é parcial, ou seja, a fonte alimentadora da sinaleira não é comprometida, o conserto pode levar até 3h. Já quando o dano é total, pode ser necessário até 48h para normalizar. É preciso mobilizar caminhão, trocar peças e deslocar cerca de oito profissionais para resolver o problema.

Quem identificar semáforos com defeito deve acionar a Transalvador pelo 156 ou pelo App NOA Cidadão. Já em caso de flagrantes de tentativas de furto de cabos, o contato deve ser com a Guarda Civil Municipal, via WhatsApp (71) 99623-4955 – a denúncia pode ser em texto, áudio de até 30 segundos ou fotos –, ou a Polícia Militar, pelo 190.

Confira os prejuízos da Transalvador devido ao vandalismo nos últimos anos:

2022 – R$ 1.627.419,76

2023 – R$ 1.260.458,29

2024 – R$ 1.392.184,80